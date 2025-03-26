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ВСУ получили «Богдану» без колес

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Кадр: Telegram-канал bmpd
Кадр: Telegram-канал bmpd.

ВСУ получили буксируемую гаубицу «Богдана-Б»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили первый образец буксируемой гаубицы «Богдана-Б». Орудие без самоходного колесного шасси получило элементы советского «Гиацинта», сообщает Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) в Telegram.

ЦАСТ обратил внимание на фотографии орудия, которое передали 47-й артиллерийской бригаде ВСУ. Буксируемая гаубица с артиллерийской частью самоходной установки «Богдана» получила лафет советской пушки «Гиацинт-Б».

Самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Богдана» разработали в 2018 году. Заявленная дальность орудия калибра 155 миллиметров — около 40 километров.

В феврале индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что новая САУ «Гиацинт-К» была создана в кратчайшие сроки. Установка состоит из четырехосного шасси БАЗ-6910-027 и артиллерийской части буксируемой пушки «Гиацинт-Б» калибра 152 миллиметра.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
Ростех
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