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Новый «Панцирь-СМ-СВ» заметили в войсках

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Фото: Валентин Капустин / РИА Новости
Фото: Валентин Капустин / РИА Новости.

Комплекс ПВО «Панцирь-СМ-СВ» на гусеничном шасси заметили в войсках

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-СМ-СВ», новейшую машину семейства «Панцирь», заметили в российских войсках. На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».



На фотографии виден «Панцирь-СМ-СВ» на позиции. Эта модификация предназначена для обеспечения противовоздушной обороны (ПВО) сухопутных войск. Комплекс получил гусеничное шасси ГМ-5970.05.

«Панцирь» предназначен для ближнего прикрытия объектов от средств воздушного нападения. В арсенал ЗРПК входят автоматические пушки и зенитные ракеты, включая изделия для поражения малоразмерных дронов. Базовая версия комплекса выпускается на колесном шасси.

В феврале первый вице-премьер России Денис Мантуров сказал, что «Панцирь» получит лазерный комплекс.

В августе 2024 года в «Ростехе» сообщили, что «Панцирь-СМ-СВ» испытали в боевых условиях. Комплекс подтвердил заданные характеристики.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Персоны
Мантуров Денис
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