Зачем Трампу украинские ископаемые и что именно предлагается? (Bloomberg, США)

Bloomberg: скоро Трамп официально присвоит часть украинских природных ресурсов

Трамп заявил, что соглашение по присвоению части украинских природных ресурсов будет подписано "очень скоро", пишет Bloomberg. Очевидно, что сделка будет носить лишь денежный характер. Никаких гарантий безопасности Украина не получит — США ловко обвели ее вокруг пальца своими обещаниями.

Марк Бёртон (Mark Burton), Кейт Салливан (Kate Sullivan)

В середине марта президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение по присвоению части украинских природных ресурсов будет подписано "очень-очень скоро". Заявление было сделано на фоне его попыток покончить с конфликтом на Украине.

Трамп пытался оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот дал США доступ к неразработанным ресурсам Украины; тем самым в Вашингтоне хотели обеспечить себя важнейшими полезными ископаемыми. Первоначально предполагалось, что соглашение будет подписано 28 февраля, но дело забуксовало после скандальной встречи двух лидеров в Белом доме.

Поскольку официальные лица в Киеве подчеркивают, что они по-прежнему готовы заключить соглашение, то, по-видимому, теперь медлят именно США. Несмотря на слова Трампа о том, что соглашение может быть заключено в ближайшее время, все внимание его администрации сместилось на посредничество в заключении прекращения огня между Россией и Украиной в отношении энергетических активов и потенциальный переход украинских атомных электростанций в американскую собственность.

Тем не менее, интерес Трампа к украинским ресурсам вызвал вопрос: что же действительно есть в этой стране? Хотя президент США называет предлагаемое соглашение сделкой о "редкоземельных элементах", Украина не располагает крупными запасами редкоземельных элементов, разработка которых была бы признана экономически целесообразной на международном уровне. Однако на Украине развито производство угля, железной руды, урана, титана и магния. Расширение в этих областях может оказаться выгодным для США.

Зачем же Трампу соглашение по украинским ресурсам?

Трамп утверждал, что США предоставили Украине слишком много помощи, и неоднократно безосновательно заявлял, что американцы внесли гораздо больший вклад, чем европейские страны.

Чтобы отбить затраты на американскую помощь, он первоначально выдвинул огромные требования к пострадавшей от войны Украине, в какой-то момент потребовав эквивалент 500 миллиардов долларов в виде редкоземельных элементов (материалов, которые играют ключевую роль в оборонной и в других высокотехнологичных отраслях промышленности). В конце концов, это требование в проект текста соглашения не включили.

В соответствии с условиями сделки, США и Украина создадут совместный инвестиционный фонд для восстановления Украины. Украина будет выделять в этот фонд 50% от всех доходов, полученных от "будущей монетизации" ее природных ресурсов, включая полезные ископаемые, углеводороды, нефть и природный газ, а также порты и другую инфраструктуру. Это будет касаться скорее новых проектов, чем существующих, и может потребовать значительных инвестиций в шахты и обрабатывающую промышленность.

В чем это соглашение расходится с типичной внешней политикой США?

Предлагаемое соглашение знаменует собой резкий отход от традиционного подхода США к оказанию помощи союзникам, пострадавшим от конфликтов. Это больше похоже не на план Маршалла (американскую инициативу по финансированию восстановления Западной Европы после Второй мировой войны), а на Версальский договор-соглашение после Первой мировой войны, которое предусматривало выплату репараций агрессором, Германией, за исключением того, что в этом случае выплаты ожидаются от Украины — пострадавшей стороны.

Согласно исследованию, проведенному украинским правительством, Всемирным банком, Европейской комиссией и ООН, это соглашение приведет к оттоку денег из страны, которая уже была экономически опустошена войной, и которой, по оценкам, потребуется 524 миллиарда долларов на восстановление в течение следующего десятилетия.

Внешней политике редко свойственен альтруизм. План Маршалла был стратегической инвестицией США, направленной на превращение европейских стран в стабильных партнеров, сдерживание коммунизма и расширение рынка сбыта американских товаров. Но предлагаемое на сегодняшний день соглашение с Украиной, очевидно, носит более "денежный" характер. В соответствии с ним природные ресурсы будут использоваться как оплата за услугу помощи США. Трамп заявил, что соглашение позволит США "вернуть наши деньги, и мы собираемся получить много денег в будущем".

Какое сырье легче всего добывать на Украине?

По некоторым данным, на Украине имеются месторождения полезных ископаемых стоимостью не менее 10 триллионов долларов, включая литий, графит и титан. Но, опять же, нельзя сказать точно, является ли их добыча коммерчески целесообразной.

Логично предположить, что месторождения таких ресурсов, как уголь и железная руда, а также уран, являются, пожалуй, самыми желанными для США. Это связано с тем, что после строительства рудников и начала добычи легче продавать на рынок полученное сырье сразу, чем другие материалы, требующие дополнительной обработки, такие как графит и редкоземельные металлы.

Обработка таких полезных ископаемых за пределами Китая потребует инвестиций в оборудование и часто сопряжена с экологическими и техническими проблемами. Еще одним препятствием является то, что в настоящее время во многих ресурсах, которые Украина потенциально могла бы добывать, недостатка в мире нет, поэтому цены могут быть недостаточно привлекательными, чтобы оправдать вложение больших объемов капитала.

Что касается запасов, то Украина, по общему мнению, входит в десятку крупнейших стран по запасу угля, урана и железной руды, но затраты на ее добычу могут быть значительно выше, чем у ведущих мировых поставщиков. Также там можно добывать природный газ, запасы которого здесь значительны, и, в потенциале, сланцевый газ.

Какие другие металлы есть на Украине?

Украина также готова продвигать свои месторождения лития, графита и титана. Считается, что у нее крупнейшее в Европе месторождение лития, ключевого металла для производства аккумуляторов электромобилей, но в последние годы цены резко упали, поскольку производство росло намного быстрее спроса.

Что касается титана, то вовсе не факт, что Украина производит тот тип титана, который нужен американской оборонной промышленности — согласно данным Геологической службы США, у нее нет мощностей для производства губчатого титана, используемого в реактивных двигателях, броневом покрытии и других военных нуждах.

Опять же, добыча такого рода сырья проще, чем его обработка. По словам специалиста по сырью из CRU Group, обработка таких материалов, как, например, титан и графит, потребует значительных инвестиций.

"Доступ к ресурсам является необходимым, но недостаточным шагом для увеличения поставок этих полезных ископаемых или увеличения объема поставок, не добываемых и не обрабатываемых в Китае", — утверждает Уиллис Томас, главный консультант CRU.

А что насчет редкоземельных металлов?

Трамп особо выделил редкоземельные металлы, которые используются в широком спектре товаров, включая телефоны и ракеты с лазерным наведением. В большинстве своем такие металлы поставляет Китай. Хотя Украина сообщила о наличии ряда месторождений, об их потенциале известно немного. По данным S&P Global, даже бывший глава геологической службы Украины заявил, что современной оценки ее ресурсов не проводилось.

По данным Геологической службы США, за пределами Китая самые крупные запасы редкоземельных элементов находятся в Бразилии, Индии, Австралии и России, а также в самих США.

Как и многие другие важные ресурсы, редкоземельные элементы относительно широко распространены во всем мире, но их концентрация не всегда делает их добычу и обработку экономически целесообразными. Мировой рынок также невелик по сравнению с медью или нефтью.

Даже если добыча на украинских месторождениях окажется коммерчески целесообразной, их необходимо будет обрабатывать. В настоящее время на долю Китая приходится около 90% мощностей по сепарации и очищению.

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание: крупнейшие мировые добывающие компании, которые большую часть последних двух десятилетий рыскали по планете в поисках нетронутых месторождений полезных ископаемых, до войны не проявляли особого интереса к Украине.

Насколько весома Украина по нефти и газу?

За последнее десятилетие Украина предприняла усилия по увеличению добычи газа. По оценкам Центра передового опыта НАТО в области энергетической безопасности, запасы газа в стране составляют около 5,4 триллиона кубометров, включая 1,1 триллион кубометров разведанных запасов, которые являются одними из крупнейших в Европе. По данным Международного энергетического агентства, здесь также имеются значительные неосвоенные запасы сланцевого газа.

В стране уже есть одна из крупнейших сетей газопроводов и подземных хранилищ. До войны по трубопроводам советской эпохи можно было транспортировать более 140 миллиардов кубометров российского газа в Центральную Европу, что составляло более 20% от общего спроса континента на газ. Но поставки прекратились после того, как в начале года истек срок действия соглашения о транзите.

Что касается нефти, то скромные запасы нефти на Украине составляют лишь малую долю от объема, разрабатываемого в США.

Что США готовы предоставить в обмен на эту сделку?

Проект соглашения не предлагает Украине явных гарантий безопасности. Вместо этого в нем говорится о "прочном партнерстве" между США и Украиной, основанном на их экономических связях. Взносы в фонд, который будет создан, будут реинвестированы в проекты на Украине, направленные на обеспечение "безопасности и процветания страны". Министр финансов Скотт Бессент заявил, что США могут помочь пострадавшей от военных действий Украине выйти на "траекторию большого роста".

Зеленский настаивал на официальных гарантиях безопасности со стороны США, но американские должностные лица заявили, что сама привязка Украины к США посредством экономических связей и является де-факто защитой. Обеспокоенные тем, что этого будет недостаточно для сдерживания Москвы, европейские правительства настаивают на более четком обязательстве администрации Трампа поддержать потенциальное развертывание европейских войск для помощи в защите Украины.

Но Стив Уиткофф, специальный посланник Трампа на Ближнем Востоке, который также возглавляет переговоры США о прекращении огня с Украиной и Россией, отверг идею премьер-министра Великобритании Кира Стармера о наземных войсках "коалиции желающих" и назвал ее "примитивной" в интервью с журналистом Такером Карлсоном.