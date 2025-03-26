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ТАСС

ТАСС: начало испытаний ракеты-носителя "Старт-1М" запланировано на 2026 год

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Макет ракета-носителя "Старт-1М" (слева)
Макет ракета-носителя "Старт-1М" (слева).
Источник изображения: Екатерина Москвич/ ТАСС

Специалисты ведут работу над четвертой ступенью носителя

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Начало летно-конструкторских испытаний конверсионной ракеты-носителя (РН) "Старт-1М" запланировано на следующий год. Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

"Первый запуск "Старта-1М" планируется провести в 2026 году. В настоящее время идет работа над четвертой ступенью носителя", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

12 апреля 2024 года занимавший тогда должность зампреда правительства РФ - главы Минпромторга РФ Денис Мантуров также сообщил, что первый запуск конверсионной РН "Старт-1М" планируется осуществить в 2026 году.

 

О РН "Старт-1М"

Ракета-носитель "Старт-1М" создается в Московском институте теплотехники на базе межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Тополь-М". Предполагается, что РН будет способна выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 500 кг. Об этом ТАСС сообщил другой источник в ракетно-космической отрасли. Запуск ракеты-носителя "Старт-1М" предполагается осуществлять с космодрома Восточный, где ранее стартовала ее предшественница - РН "Старт-1".

Известно, что мобильные твердотопливные МБР "Тополь-М" пока несут боевое дежурство в составе Тейковского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), но они близки к выработке установленных сроков эксплуатации, шахтные МБР "Тополь-М" - в составе Татищевского соединения РВСН.

Предшественница РН "Старт-1М" - РН "Старт-1" - была создана на базе МБР "Тополь". С 1993 по 2006 годы было выполнено семь запусков "Старта-1", два - с космодрома Плесецк, пять - с космодрома Свободный (ныне - Восточный). Были выведены на орбиты несколько космических аппаратов, в том числе два израильских спутника дистанционного зондирования Земли "Эрос-А1" и "Эрос-Б". Завершающий запуск по программе "Старт-1" был выполнен в апреле 2006 года. 

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Страны
Россия
Продукция
РС-12М2
Компании
Минпромторг РФ
МИТ
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Мантуров Денис
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