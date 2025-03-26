Швеция подтвердила готовность поставить Украине самолет ДРЛОиУ ASC-890

ЦАМТО, 25 марта. Как сообщило Минобороны Швеции, самолет ДРЛОиУ ASC-890 будет поставлен Украине в соответствии с условиями соглашения после завершения необходимых модификаций передаваемых ей истребителей F-16.

Как сообщил представитель Минобороны Швеции литовскому новостному порталу Delfi.lt, передача шведского самолета ДРЛОиУ ASC-890 Украине не отстает от графика. Сроки поставки зависят от того, когда будет завершено дооборудование украинских истребителей F-16 с целью обеспечения взаимодействия между системами.

Минобороны Швеции отказалось раскрывать возможные сроки и другие детали поставки из соображений безопасности.

По информации правительства Швеции, с февраля 2022 года по 14 марта 2025 года Швеция выделила Украине в рамках различных инициатив помощь в размере 74,7 млрд. швед. крон (около 6,78 млрд. евро). При этом объем военной помощи превышает 61,9 млрд. швед. крон (около 5,6 млрд. евро). В частности, сообщалось о передаче 18 пакетов военной помощи.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2024 года Минобороны Швеции сообщило о принятом правительством страны решении выделить для Украины 16-й пакет военной помощи в объеме 13,3 млрд. шведских крон (1,25 млрд. евро). В рамках данного пакета, в частности, ВС Украины планировалось передать два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления ASC-890, усиливая тем самым возможности противовоздушной обороны.

Как заявлено, самолеты ASC-890 расширят возможности ВС Украины по ведению воздушной разведки, обнаружению объектов на большой дальности в воздухе и на море. Поставка включает услуги обучения личного состава и техническую поддержку.

Несмотря на то, что поставка ASC-890 может существенно расширить возможности ВС Украины по ведению разведки, каким образом они намерены эксплуатировать самолеты в период конфликта не известно. Данные машины являются достаточно крупной низкоскоростной целью, которая может быть оперативно поражена средствами ПВО или истребителями ВС Российской Федерации.