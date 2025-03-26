Сомали получит турецкие ударные вертолеты T-129 ATAK

ЦАМТО, 25 марта. Вооруженные силы Сомали на этой неделе должны получить недавно заказанные в Турции ударные вертолеты T-129 ATAK разработки Turkish Aerospace (TUSAS). Условия и статус сделки пока не разглашаются.

По информации турецких СМИ, которые ссылаются на неназванные сомалийские официальные лица, поставка Т-129 является частью усилий Турции по укреплению военных и дипломатических связей с Сомали, особенно в контексте борьбы с терроризмом. Новые вертолеты будут использоваться, в первую очередь, для операций против боевиков Харакат аш-Шабаб, группы, связанной с Аль-Каидой. Борьба с ней продолжается в регионе уже много лет.

Поставка T-129 ATAK является частью соглашения о сотрудничестве в сфере обороны между двумя странами от 2023 года. Другие подробности на данный момент неизвестны.

Вертолеты, вероятно, будут использоваться для защиты турецких проектов развития в Сомали, включая новый аэропорт и порт Могадишо.

Разработанный TUSAS совместно с итальянской AgustaWestland T-129 ATAK представляет собой двухдвигательный ударный вертолет с тандемным размещением экипажа. Он оснащен двумя двигателями LHTEC-CTS800-4A мощностью 1373 л.с. каждый, развивает максимальную скорость 281 км/ч, продолжительность полета составляет до 3 часов. Т-129 оснащен 20-мм трехствольной пушкой с боекомплектом 500 боеприпасов, может нести до 76 ед. 70-мм неуправляемых авиационных ракет, до 8 ед. 160-мм противотанковых ракет UMTAS, до 16 ед. 70-мм УР CIRIT, до 8 УР "Стингер" класса "воздух-воздух".