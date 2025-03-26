RUVDS в июле запустит спутник-платформу на замену отработанному аппарату

Спутник-платформа позволит тестировать программные решения для малых спутников с привлечением энтузиастов и радиолюбителей

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Российская компания RuVDS в июле запустит спутник-платформу, который позволит тестировать программные решения для малых спутников с привлечением энтузиастов и радиолюбителей. Аппарат придет на смену спутнику, прошедшему по орбите более 400 млн км, сообщили ТАСС в организации.

"Хостинг-провайдер RUVDS приступил к завершению проекта спутника-сервера. На смену аппарату, выведенному на орбиту летом 2023 года, придет спутник-платформа, запуск которого запланирован на конец июля этого года. <…> Первый космический аппарат хостинг-провайдера впервые в истории обеспечил хостинг сайта из космоса, позволил провести первые соревнования в области информационной безопасности с применением спутников и стал критически важным элементом запуска экспериментального сервера в Арктике", - заявили в организации.

Генеральный директор RUVDS Никита Цаплин отметил, что первый аппарат прошел по орбите более 400 млн км, с него было получено свыше 1 млн пакетов данных. "Но оборудование имеет свой срок, и первому в истории спутнику-серверу пора на покой. Он перевыполнил план по активному существованию, продолжая работать автономно: деградация солнечных батарей и аккумуляторов не позволяют проводить с ним активных действий. На смену аппарату придет наш спутник-платформа, который не просто выступит в уже привычной роли сервера, но и станет площадкой, на которой разработчики смогут тестировать свои решения", - подчеркнул он.

Как также сообщили в RUVDS, новый спутник компании получил название RUVDSSat1. Он выступит в качестве полигона для разработки и тестирования Opensource-решений для малых аппаратов. "Возможность протестировать ПО на реально функционирующем аппарате будет доступна любому желающему. Проект носит научно-исследовательский характер, при этом RUVDS не исключает перспективы предоставления вычислительных мощностей аппарата на коммерческой основе", - уточнили в организации.