Амурский судостроительный завод значительно сократил убыток

По итогам 2024 года Амурский судостроительный завод (АСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) сократил чистый убыток по РСБУ в 9,7 раза по сравнению с показателем 2023 года – до 149 млн рублей. Об этом сообщает Финмаркет со ссылкой на бухгалтерскую отчетность предприятия.

Согласно финансовым документам верфи, выручка выросла на 4,5% – до 25,128 млрд рублей, себестоимость – на 5,1%.

Корвет "Резкий" в цехе Амурского судостроительного завода АСЗ

Прочие доходы АСЗ в прошлом году возросли на 29,3% и составили 5,086 млрд рублей, прочие расходы – на 8%, до 2,79 млрд рублей.

"Ключевыми факторами получения убытка за 2024 год являются: убыток от основной производственной деятельности, проценты по кредитам к уплате", – говорится в отчете.

Кредиторская задолженность АСЗ выросла с 10,375 млрд рублей на конец 2023 года до 11,64 млрд рублей на конец 2024 года; дебиторская задолженность – со 144,973 млрд рублей до 175,58 млрд рублей.

В пояснениях к отчетности говорится, что в 2024 году АСЗ продолжал выполнение работ в рамках, в частности, гражданского судостроения (строительство грузопассажирского парома проекта CNF11CPD и достройка многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт).

АСЗ считается одним из крупнейших предприятий судостроительной промышленности Дальнего Востока, способным производить работы по строительству, ремонту и сервисному обслуживанию судов и кораблей. Производственные мощности позволяют строить суда спусковой массой до 10 000 тонн, длиной до 150 метров и шириной до 15 метров.

Амурский судостроительный завод выполняет обязательства по контрактам с Минобороны РФ, в рамках которых верфь должна передать российскому флоту два корвета проекта 20380 и четыре корвета проекта 20385. Также реализуется контракт на поставку четырех малых ракетных кораблей проекта 22800 (шифр "Каракурт").

В конце 2023 года АСЗ получил лицензию на строительство нового для предприятия типа кораблей – фрегатов проекта 22350.