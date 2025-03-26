Войти
Flotprom

Амурский судостроительный завод значительно сократил убыток

477
0
+1

По итогам 2024 года Амурский судостроительный завод (АСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) сократил чистый убыток по РСБУ в 9,7 раза по сравнению с показателем 2023 года – до 149 млн рублей. Об этом сообщает Финмаркет со ссылкой на бухгалтерскую отчетность предприятия.

Согласно финансовым документам верфи, выручка выросла на 4,5% – до 25,128 млрд рублей, себестоимость – на 5,1%.

Корвет "Резкий" в цехе Амурского судостроительного завода

АСЗ


Прочие доходы АСЗ в прошлом году возросли на 29,3% и составили 5,086 млрд рублей, прочие расходы – на 8%, до 2,79 млрд рублей.

"Ключевыми факторами получения убытка за 2024 год являются: убыток от основной производственной деятельности, проценты по кредитам к уплате", – говорится в отчете.

Кредиторская задолженность АСЗ выросла с 10,375 млрд рублей на конец 2023 года до 11,64 млрд рублей на конец 2024 года; дебиторская задолженность – со 144,973 млрд рублей до 175,58 млрд рублей.

В пояснениях к отчетности говорится, что в 2024 году АСЗ продолжал выполнение работ в рамках, в частности, гражданского судостроения (строительство грузопассажирского парома проекта CNF11CPD и достройка многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт).

АСЗ считается одним из крупнейших предприятий судостроительной промышленности Дальнего Востока, способным производить работы по строительству, ремонту и сервисному обслуживанию судов и кораблей. Производственные мощности позволяют строить суда спусковой массой до 10 000 тонн, длиной до 150 метров и шириной до 15 метров.

Амурский судостроительный завод выполняет обязательства по контрактам с Минобороны РФ, в рамках которых верфь должна передать российскому флоту два корвета проекта 20380 и четыре корвета проекта 20385. Также реализуется контракт на поставку четырех малых ракетных кораблей проекта 22800 (шифр "Каракурт").

В конце 2023 года АСЗ получил лицензию на строительство нового для предприятия типа кораблей – фрегатов проекта 22350.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
АСЗ
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
20380 Корвет-1
20385
22350
22800 МРК
Разное
Кредитование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.03 12:09
  • 19
Показана работа российского наземного дрона «Тарик» в зоне СВО
  • 26.03 12:04
  • 8196
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.03 11:33
  • 5
В США рассказали о способном сбросить атомную бомбу на Россию космоплане
  • 26.03 10:00
  • 1
SCMP: Эксперты предполагают, что секретный китайский истребитель J-36 не предназначен для ведения воздушного боя
  • 26.03 06:57
  • 1
Первую успешную посадку российского истребителя Су-34 «на брюхо» сняли на видео
  • 26.03 06:25
  • 1462
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 26.03 04:47
  • 1
Ответ на "Рубио: военного решения конфликта на Украине нет"
  • 26.03 04:27
  • 1
"Мечтать по-крупному!" В США восхитились новым проектом корпорации "МиГ" (The National Interest, США)
  • 25.03 23:33
  • 0
Ответ на "В России рассказали о прорыве в создании субмарин"
  • 25.03 22:07
  • 0
Ответ на "В США рассказали о деградации экипажей Abrams"
  • 25.03 15:34
  • 0
Положительное влияние интеграционных процессов на военно-техническое сотрудничество Беларуси и России
  • 25.03 13:35
  • 1
В зоне СВО начали применять оптоволоконные «Свароги» большой дальности
  • 25.03 13:21
  • 1
Экс-замминистра обороны Иванов не признал в суде вину в хищениях и легализации преступных доходов
  • 25.03 11:56
  • 21
МС-21 готовится к первому полету
  • 25.03 11:09
  • 37
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине