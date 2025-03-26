БПК "Североморск" вернулся на Северный флот после ремонта

Большой противолодочный корабль "Североморск", завершивший плановый ремонт в Кронштадте, успешно прошел испытания в Балтийском море и прибыл в главную базу Северного флота – город Североморск. Об этом сообщил Мурманский вестник со ссылкой на пресс-службу СФ.

Корабль отремонтировали на Кронштадтском морском заводе, где специалисты провели полный комплекс работ: заменили изношенные узлы вооружения и технических систем, восстановили навигационные, гидроакустические и радиолокационные комплексы. После ремонта экипаж успешно сдал курсовые задачи в полигонах Балтийского моря, подтвердив готовность к выполнению боевых задач.

БПК "Североморск" Минобороны РФ

БПК "Североморск" проекта 1155 несет службу с 1987 года. При полном водоизмещении 7570 тонн и длине корпуса 163,5 метра корабль развивает скорость до 29,5 узла. Дальность плавания – до 5000 морских миль экономичным ходом 18 узлов, автономность – 30 суток. Экипаж – 220 человек (включая 29 офицеров).

На вооружении корабля проекта 1155 находятся восемь пусковых установок ЗРК "Кинжал" (64 ракеты), две четырехконтейнерные установки ракето-торпед "Раструб", реактивные бомбометные установки РБУ-6000, а также артиллерийские установки АК-100 и АК-630М.