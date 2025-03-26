Войти
Военное обозрение

Впечатлились опытом ВСУ: ВМС Германии планируют испытания надводного беспилотника нового поколения

433
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Военно-морские силы Германии запросили предложения по морским испытаниям своей перспективной боевой надводной системы (FCSS) — концепции беспилотного надводного судна (USV) нового поколения. Соответствующий тендер ВМС Германии размещен на сайте Службы поддержки электронных закупок.

По данным военно-аналитического онлайн-издания NextGen Defense, FCSS будет работать как в сочетании с пилотируемыми судами, так и в составе роев морских дронов. Речь идет, прежде всего, о возможной замене состоящих на вооружении ВМС ФРГ корветов типа «Брауншвейг» (K130).

Этот шаг был предпринят после того, как украинские морские беспилотники нанесли тяжёлые потери гораздо более крупному российскому флоту в Чёрном море, что подчеркивает растущую роль беспилотных систем

— пишет NextGen Defense.

Ходовые испытания пройдут с 15 сентября 2025 года по 5 октября 2025 года в Балтийском море. На каждую модель отводится около недели, не считая подготовительного времени. За это время будут оценены основные возможности беспилотных платформ: базовая эксплуатация, ситуационная осведомленность, а также разведка, наблюдение, рекогносцировка и боевое воздействие.

Испытания направлены на то, чтобы довести беспилотные надводные суда до предела возможностей, проверить их выносливость на больших расстояниях в реальных условиях. Основное внимание уделяется оценке их способности работать дистанционно, безопасно и автономно.Также будут оцениваться системы экстренного реагирования, пополнение запасов, ремонт и восстановление судов.

По техническим характеристикам экспериментальных беспилотных кораблей ВМС ФРГ известно, что они смогут (должны) поддерживать дистанционное управление и аварийные операции с минимальным количеством персонала, а также обеспечивать активное предотвращение столкновений.

Дальность их хода должна составлять не менее 300 морских миль (556 километров) при крейсерской скорости 38 узлов (70 километров в час). Вооружение будет включать 30-миллиметровое орудие и дополнительный кассетный боеприпас или ракету. О габаритах и водоизмещении морских беспилотников ничего не сообщается.

Судя по вооружению, дроны довольно небольшие. Каким образом они заменят корветы К130, не совсем понятно. Их водоизмещение составляет 1840 тонн, корабли достаточно новой постройки — первый был спущен на воду в 2006 году, введен в эксплуатацию ВМС Германии в апреле 2008 года. На вооружении корветов состоят тактическое оружие, зенитная артиллерия, противолодочное и минно-торпедное вооружение и т. д. Есть РЛС различного назначения и станция радиоэлектронной разведки.

Источник изображения: topwar.ru

Если в бундесвере «впечатлились» применением морских беспилотников ВМС ВСУ, то украинцы использовали в Черном море одноразовые дроны со взрывчаткой, причем полупогружные. Сейчас наши военные научились вовремя их обнаруживать и уничтожать с моря, берега и воздуха до поражения целей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Проекты
Braunschweig
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.03 12:09
  • 19
Показана работа российского наземного дрона «Тарик» в зоне СВО
  • 26.03 12:04
  • 8196
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.03 11:33
  • 5
В США рассказали о способном сбросить атомную бомбу на Россию космоплане
  • 26.03 10:00
  • 1
SCMP: Эксперты предполагают, что секретный китайский истребитель J-36 не предназначен для ведения воздушного боя
  • 26.03 06:57
  • 1
Первую успешную посадку российского истребителя Су-34 «на брюхо» сняли на видео
  • 26.03 06:25
  • 1462
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 26.03 04:47
  • 1
Ответ на "Рубио: военного решения конфликта на Украине нет"
  • 26.03 04:27
  • 1
"Мечтать по-крупному!" В США восхитились новым проектом корпорации "МиГ" (The National Interest, США)
  • 25.03 23:33
  • 0
Ответ на "В России рассказали о прорыве в создании субмарин"
  • 25.03 22:07
  • 0
Ответ на "В США рассказали о деградации экипажей Abrams"
  • 25.03 15:34
  • 0
Положительное влияние интеграционных процессов на военно-техническое сотрудничество Беларуси и России
  • 25.03 13:35
  • 1
В зоне СВО начали применять оптоволоконные «Свароги» большой дальности
  • 25.03 13:21
  • 1
Экс-замминистра обороны Иванов не признал в суде вину в хищениях и легализации преступных доходов
  • 25.03 11:56
  • 21
МС-21 готовится к первому полету
  • 25.03 11:09
  • 37
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине