Впечатлились опытом ВСУ: ВМС Германии планируют испытания надводного беспилотника нового поколения

Источник изображения: topwar.ru

Военно-морские силы Германии запросили предложения по морским испытаниям своей перспективной боевой надводной системы (FCSS) — концепции беспилотного надводного судна (USV) нового поколения. Соответствующий тендер ВМС Германии размещен на сайте Службы поддержки электронных закупок.

По данным военно-аналитического онлайн-издания NextGen Defense, FCSS будет работать как в сочетании с пилотируемыми судами, так и в составе роев морских дронов. Речь идет, прежде всего, о возможной замене состоящих на вооружении ВМС ФРГ корветов типа «Брауншвейг» (K130).

Этот шаг был предпринят после того, как украинские морские беспилотники нанесли тяжёлые потери гораздо более крупному российскому флоту в Чёрном море, что подчеркивает растущую роль беспилотных систем

— пишет NextGen Defense.

Ходовые испытания пройдут с 15 сентября 2025 года по 5 октября 2025 года в Балтийском море. На каждую модель отводится около недели, не считая подготовительного времени. За это время будут оценены основные возможности беспилотных платформ: базовая эксплуатация, ситуационная осведомленность, а также разведка, наблюдение, рекогносцировка и боевое воздействие.

Испытания направлены на то, чтобы довести беспилотные надводные суда до предела возможностей, проверить их выносливость на больших расстояниях в реальных условиях. Основное внимание уделяется оценке их способности работать дистанционно, безопасно и автономно.Также будут оцениваться системы экстренного реагирования, пополнение запасов, ремонт и восстановление судов.

По техническим характеристикам экспериментальных беспилотных кораблей ВМС ФРГ известно, что они смогут (должны) поддерживать дистанционное управление и аварийные операции с минимальным количеством персонала, а также обеспечивать активное предотвращение столкновений.

Дальность их хода должна составлять не менее 300 морских миль (556 километров) при крейсерской скорости 38 узлов (70 километров в час). Вооружение будет включать 30-миллиметровое орудие и дополнительный кассетный боеприпас или ракету. О габаритах и водоизмещении морских беспилотников ничего не сообщается.

Судя по вооружению, дроны довольно небольшие. Каким образом они заменят корветы К130, не совсем понятно. Их водоизмещение составляет 1840 тонн, корабли достаточно новой постройки — первый был спущен на воду в 2006 году, введен в эксплуатацию ВМС Германии в апреле 2008 года. На вооружении корветов состоят тактическое оружие, зенитная артиллерия, противолодочное и минно-торпедное вооружение и т. д. Есть РЛС различного назначения и станция радиоэлектронной разведки.

Источник изображения: topwar.ru

Если в бундесвере «впечатлились» применением морских беспилотников ВМС ВСУ, то украинцы использовали в Черном море одноразовые дроны со взрывчаткой, причем полупогружные. Сейчас наши военные научились вовремя их обнаруживать и уничтожать с моря, берега и воздуха до поражения целей.