Европа сформулировала свои цели и задачи в космосе

Европейское космическое агентство сформулировало свои цели и задачи в космосе

Европейское космическое агентство (ЕКА) сформулировало свои цели и задачи в космосе на ближайшие 15 лет. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В документе, получившем название «Стратегия 2040», «гарантируется, что космос будет служить Европе наиболее эффективным и стратегическим образом». В частности, европейская сторона в космонавтике планирует придерживаться пяти основных целей: защита планеты и климата, поддержка исследований и открытий, укрепление автономии и устойчивости в космосе, стимулирование роста и конкурентоспособности.

В январе SpaceNews сообщило, что у ЕКА имеются опасения по поводу будущего отношений с НАСА.

В том же месяце издание European Spaceflight сообщило, что страны-участники урезали бюджет Европейского космического агентства.