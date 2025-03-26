В Индии спущен на воду четвертый фрегат проекта 1135.6

ЦАМТО, 25 марта. Минобороны Индии сообщило о состоявшейся 22 марта на верфи Goa Shipyard Limited (GSL) церемония спуска на воду второго строящегося в этой стране фрегата УРО проекта 1135.6 (класс "Тальвар"), предназначенного для ВМС Индии.

Корабль получил наименование "Тавасья".

В настоящее время на вооружении ВМС Индии уже состоит 6 фрегатов класса "Тальвар". Поставка еще четырех кораблей серии осуществляется в рамках подписанного Россией и Индией в октябре 2016 года двустороннего межправительственного соглашения.

Минобороны Индии заключило с АО "Рособоронэкспорт" контракт стоимостью 950 млн. долл. на прямую поставку первой пары малозаметных фрегатов УРО проекта 1135.6 для индийского флота в октябре 2018 года. Эти корабли должны быть построены АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь".

В ноябре 2018 года "Рособоронэкспорт" подписал с GSL контракт стоимостью около 500 млн. долл. на передачу проекта, лицензий и технологий, поставку материалов и комплектующих, а также оказание содействия при постройке двух дополнительных кораблей в Индии. Со своей стороны, Минобороны Индии заключило с Goa Shipyard Ltd контракт на строительство этих фрегатов 25 января 2019 года.

Спущенный на воду на предприятии "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" в октябре 2021 года первый фрегат серии, "Тушил", был официально передан ВМС Индии в ходе состоявшейся в Калининграде 9 декабря 2024 года церемонии. В феврале 2025 года он прибыл в Индию. Недавно в Балтийском море начались испытания второго построенного в России корабля, "Тамала". Передать его ВМС Индии планируется летом 2025 года.

Резка стали для строительства первого фрегата в Индии началась на верфи Goa Shipyard Limited в сентябре 2020 года. Закладка киля этого корабля состоялась 29 января 2021 года. Церемония спуска "Трипут" на воду прошла 23 июля 2024 года. Закладка киля второго фрегата состоялась в июне 2021 года. Как планируется, первый фрегат GSL поставит ВМС Индии в июне 2026 года, второй, "Тавасья", – с интервалом в 6 месяцев, в декабре 2026 года.

Фрегаты проекта 1135.6 предназначены для противолодочной и противокорабельной борьбы, обеспечения ПВО как самостоятельно, так и в составе соединений кораблей.

Длина корабля проекта 1135.6 составляет 124,8 м, ширина – 15,2 м, осадка – 4,5 м, стандартное водоизмещение – 3620 т, экипаж – 193 человека. Фрегат развивает скорость до 28 узлов, дальность хода на скорости 14 узлов – 4850 миль. Корабли оснащаются газотурбинными агрегатами производства Николаевского ГП НПКГ "Зоря-Машпроект", которые индийская сторона закупает самостоятельно. Стоимость каждого из четырех комплектов оценивается в 50 млн. долл.

Фрегат оснащен российско-индийскими ракетами "Брамос". В состав вооружения также входят 100-мм артиллерийская установка А190Э, ЗРК средней дальности "Штиль-1", торпедное вооружение. На борту корабля может размещаться вертолет Ка-27/Ка-31.

Как заявлено, доля компонентов национального производства в составе строящихся в Индии кораблей превышает 56%.