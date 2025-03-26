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ТАСС

Детектор дронов "Булат" стал определять БПЛА самолетного типа и дроны "Баба-яга"

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Анализатор дронов «Булат» и тепловизионный прицел
Анализатор дронов «Булат» и тепловизионный прицел.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

По данным компании-разработчика, другие детекторы дронов, которые применяются в зоне СВО, не дают возможности идентифицировать передатчики Herelink, которые используются в этих украинских беспилотниках

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Детектор дронов "Булат", который использует в том числе искусственный интеллект для обнаружения беспилотников, начал идентифицировать тяжелые ударные дроны типа "Баба-яга", а также БПЛА самолетного типа. Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике 3mx.

"В последних обновлениях прошивки для детекторов третьей и четвертой версии добавилось обнаружение передатчиков Herelink, которые, как правило, используются на агродронах типа "Баба-яга" и беспилотниках самолетного типа. Соответственно, помогает их обнаружить в воздухе", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, по данным компании, другие детекторы дронов, которые применяются в зоне СВО, не дают возможности идентифицировать передатчики Herelink. "Получаем позитивную обратную связь от военнослужащих. Агродроны представляют серьезную опасность для личного состава, поэтому их своевременное обнаружение повышает безопасность как людей, так и техники", - уточнили в компании.

Детектор дронов "Булат" работает в пассивном режиме, ничего не излучая в эфир. Третья и четвертая версии используют всенаправленные антенны, которые сканируют радиоэфир на 360 градусов вокруг, обнаруживая и идентифицируя основные модели БПЛА, применяемые в зоне СВО, в том числе DJI, Autel и FPV-дроны. В интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума директор по развитию 3mx Сергей Шандобыло сообщал, что компания подписала контракт на поставку детекторов "Булат " в Минобороны России. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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