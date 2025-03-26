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ЦАМТО

Заложен киль головной ПЛАРБ класса "Дредноут" ВМС Великобритании

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Источник изображения: Фото: baesystems.com

ЦАМТО, 25 марта. Британская компания BAE Systems сообщила о состоявшейся 20 марта на предприятии в Барроу-ин-Фернесс церемонии закладки киля головной ПЛАРБ класса "Дредноут" (Dreadnought).

В мероприятии приняли участие премьер-министр Великобритании Кир Стармер и министр обороны Великобритании Джон Хили.

"Дредноут" станет первой из четырех ПЛАРБ следующего поколения, которые BAE Systems должна построить для командования ВМС Великобритании. Как предполагается, поставки подлодок начнутся в начале 2030-х годов.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Великобритании одобрило реализацию этапа проектирования атомной подводной лодки с баллистическими ракетами "Саксессор" ("Преемник") в мае 2011 года.

Новые ПЛАРБ выступят в качестве средства ядерного сдерживания потенциальных угроз национальной безопасности Великобритании. Они заменят четыре состоящие на вооружении подлодки класса "Вэнгард". Общая стоимость проекта постройки, эксплуатации и поддержки новых ПЛАРБ оценивается в 31 млрд. фунтов стерлингов.

В мае 2012 года с объединившимися в консорциум компаниями BAE Systems Maritime-Submarines, Babcock и Rolls-Royce были подписаны первые контракты на реализацию проекта. Впоследствии Минобороны Великобритании заключило с участниками консорциума еще ряд контрактов.

Церемония резки первой стали для строительства головной ПЛАРБ серии состоялась на предприятии BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс 5 октября 2016 года. Работы над второй подлодкой, "Вэлиант", начались в сентябре 2019 года. Резка стали для третьей ПЛАРБ серии, "Уорспайт", началась в феврале 2023 года. Последняя, четвертая подлодка, получит название "Кинг Джордж IV".

Планируется, что головная ПЛАРБ поступит на вооружение в начале 2030-х годов. Срок эксплуатации четырех лодок составит более 30 лет.

Длина ПЛАРБ серии "Дредноут" – 153,6 м, водоизмещение – 17200 т, экипаж – 130 человек. На борту подлодки будут размещены 12 баллистических ракет "Трайдент-2" версии D-5 и 533-мм торпедные аппараты.

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