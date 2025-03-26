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ЦАМТО

Rheinmetall начнет производить центральные секции фюзеляжа для F-35

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Rheinmetall
Rheinmetall.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 25 марта. Немецкий концерн Rheinmetall начнет производить центральные секции фюзеляжа для истребителей F-35 на мощностях в общине Веце в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия в июле 2025 года.

"В Веце компания Rheinmetall планирует в будущем собрать как минимум 400 центральных фюзеляжных секций для истребителя F-35. Начало производства запланировано на июль 2025 года", – цитирует "РИА Новости" сообщение Rheinmetall.

По данным концерна, с января из США воздушным транспортом в близлежащий аэропорт поступают грузы, необходимые для начала производства. Установка в цехах оборудования производства американских партнеров Northrop Grumman начнется через несколько дней, уточнили в компании.

Ранее газета Financial Times назвала Rheinmetall одним из крупнейших бенефициаров растущей глобальной нестабильности. Глава концерна Армин Паппергер в феврале заявил, что в течение следующих пяти лет ожидает годовые продажи на уровне 30-40 млрд. евро. При этом в 2021 году продажи компании составляли 5,7 млрд. евро. В феврале стало известно, что стоимость акций Rheinmetall выросла в 10 раз с начала специальной военной операции на Украине, отмечает "РИА Новости".

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Страны
Германия
США
Украина
Продукция
F-35
F125
Компании
Northrop Grumman
Rheinmetall
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