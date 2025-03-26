ЦАМТО, 25 марта. Нидерланды увеличат численность армии до 100 тыс. человек к 2030 году, а в дальнейшем, возможно, и до 200 тыс., сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны Нидерландов.

"Численность военнослужащих к 2030 году вырастет до 100 тыс. человек. Позднее это число, возможно, будет удвоено. Об этом 24 марта госсекретарь Гейс Тейнман проинформировал в письме Палату представителей (нижнюю палату парламента) Нидерландов", – говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства.

Ранее телерадиокомпания NOS со ссылкой на свои источники сообщала, что Минобороны Нидерландов стремится к увеличению своего военного персонала до 200 тыс. человек "из-за растущей в мире напряженности". По мнению голландских экспертов по вопросам обороны, с учетом таких амбиций в долгосрочной перспективе нельзя исключать возможность возвращения в Нидерландах обязательной военной службы.

Призыв в Вооруженные силы Нидерландов прекратился с 1 мая 1997 года, они были переведены на контрактную основу. Однако в исключительных обстоятельствах, таких как угроза войны, нидерландское правительство может вернуть службу по призыву.