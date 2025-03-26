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В ходе специальной военной операции находящиеся на вооружении российских артиллерийских подразделений модернизированные самоходные пушки 2С7М "Малка" показали себя с наилучшей стороны.

Эти орудия являются самыми дальнобойными в отечественных арсеналах, известно, что их осколочно-фугасные активно-реактивные снаряды могут поражать противника на дистанциях в 47500 метров.

Поэтому не удивительно, что такие САУ привлекают для уничтожения буксируемой и самоходной артиллерии противника.

Например, в июле прошлого года в Министерстве обороны РФ сообщалось, что такое наше орудие смогло накрыть германскую 55-тонную самоходку PzH 2000, считающуюся одной из лучших, что имеются у формирований киевского режима.

Вражеская боевая машина находилась в 20 километрах, и после попадания 110-килограммового снаряда она взорвалась.

"Малки" прошли модернизацию - они получили новое оборудование, в том числе средства связи. Двигатель В-84Б мощностью 840 л.с. повысил маневренность и подвижность.

Роман Катков