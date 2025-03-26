Извлекает ли Израиль выгоду из сближения США и России? (Al Mayadeen, Ливан)

Al Mayadeen: США готовы направить все силы и ресурсы на Ближний Восток

После окончания конфликта на Украине Вашингтон перенаправит свои ресурсы на Ближний Восток, пишет Al Mayadeen. С приходом Трампа в Белый дом внешняя политика США кардинально изменилась, и теперь Израиль может стать главным бенефициаром этой новой стратегии. Новое взаимодействие США с Россией может привести к неожиданным результатам для региона.

Махди Акиль (مهدي عقيل)

Завершение конфликта на Украине побудит Вашингтон направить больше ресурсов и энергии на Ближний Восток, стабильность которого была подорвана из-за того, что Соединенные Штаты сконцентрировали свое внимание на европейской арене.

С того момента, как Дональд Трамп переступил порог Белого дома, он совершил разворот во внешней политике США на 180 градусов, в том числе, что касается российско-украинского конфликта. Это имело катастрофические последствия для различных мировых держав, в то время как многие считают, что это является хорошим предзнаменованием для других государств, включая Израиль. Почему? Каким образом?

Экономические последствия

Соединенные Штаты и страны НАТО с февраля 2022 года оказали Украине значительную помощь. Согласно заявлению Трампа, Вашингтон предоставил Киеву около 350 миллиардов долларов, в то время как Владимир Зеленский утверждает, что сумма, о которой идет речь, составляет всего лишь 100 миллиардов долларов.

Помощь Киеву стала тяжким грузом для американцев. Конфликт на Украине совпал с началом войны на Ближнем Востоке, разразившейся 7 октября 2023 года, когда ХАМАС и другие палестинские группировки напали на Израиль, что вынудило Америку финансировать две войны одновременно. Более того, США считают войну на Ближнем своей собственной и играют [в ней] роль полноправного партнера Израиля.

Некоторые считают, что борьба с России отняла у США огромные ресурсы и опустошила их оружейные склады, в том числе в Израиле. Новой американской администрации надоело спускать деньги на вооруженный конфликт, у которой нет ни целей, ни положительных результатов. Кроме того, Трамп в настоящее время находится в прямом контакте с Кремлем, в то время как Зеленский теряет власть и влияние. Кремль умело пользуется слабостью Украины, чтобы добиться своих военных и дипломатических целей.

Другими словами, если конфликт на Украине завершится и "сделка по полезным ископаемым" между Вашингтоном и Киевом будет заключена (что, скорее всего, произойдет после "выволочки", устроенной украинскому президенту в Белом доме), и если американские компании начнут разведку этих полезных ископаемых, то они [США], естественно, возместят все средства, потраченные на помощь Киеву. Таким образом, администрация Трампа будет иметь больше свободы действий для поддержки Израиля на различных военных и экономических уровнях, особенно с учетом того, что его экономика находится в значительном упадке. Противостояние вражеским силам теперь требует гораздо больших расходов, чем раньше, из-за потерь, которые Израиль понес за время войны на нескольких фронтах. Вместе с тем Израиль продолжает оккупировать территории в Газе и Ливане, захватывать лагеря на Западном берегу и расширять свой контроль над Сирией. Более того, израильтяне настаивают на том, чтобы оставаться в этом регионе в течение неопределенного периода времени.

Политические последствия

Завершение конфликта на Украине побудит Вашингтон направить больше ресурсов и энергии на Ближний Восток, стабильность которого была подорвана из-за того, что Соединенные Штаты сконцентрировали свое внимание на европейской арене. Кроме того, США и Израиль заинтересованы в дестабилизации отношений между Россией и Ираном. Они хотят, чтобы Москва снизила свою зависимость от Тегерана в вопросе поставок оружия для продолжения конфликта на Украине.

В Израиле ожидают, что действия администрации Трампа "оторвут" Россию от оси Китай — Иран. Вашингтон намеренно пытается отдалить Россию от этой оси, чтобы разрушить альянс, угрожающий Западу. В случае успеха это значительно ослабит иранское влияние, что, безусловно, пойдет на пользу Израилю.

В этом контексте есть и те, кто считает, что сближение США и России положительно скажется на роли Израиля в Сирии, предотвратив трения с Турцией за счет сохранения российских военных баз в Тартусе и Латакии. Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер недавно обсуждал этот вопрос с администрацией Трампа по поручению премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Россия является естественным конкурентом Анкары, учитывая долгую историю Турции по поддержанию баланса в Сирии, особенно на юге, с 2015 года и вплоть до падения режима Башара Асада.

Россия не хочет потерять влияние на Ближнем Востоке. Она, безусловно, не хочет терять свои активы в Сирии, в которые она инвестировала на протяжении десятилетий. Сохранение статус-кво в Сирии может быть в интересах Израиля, который считает российское присутствие более предпочтительным, чем иранское. Если Вашингтон и Москва объединят свои позиции по Ближнему Востоку, Израиль может выиграть от этого, поскольку два основных игрока в регионе уменьшат влияние Ирана.

Россия, Китай и Иран: устоявшиеся стратегические интересы

Однако они забыли про "Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между Москвой и Тегераном в области экономического и торгового сотрудничества, энергетики, экологии, обороны и безопасности, который стороны подписали в январе текущего года сроком на 20 лет. Они также упустили из виду 25-летнее соглашение о стратегическом сотрудничестве между Тегераном и Пекином на 400 миллиардов долларов, которое вступило в силу с момента его подписания в марте 2021 года.

Владимир Путин и Си Цзиньпин отстаивают свои собственные интересы, особенно в отношении Ирана. Они не могут полагаться на изменчивую политику Вашингтона, которая меняется каждые четыре-восемь лет. У администрации Трампа есть всего четыре года, чтобы реализовать свою стратегию "сделок, аннексий и повышения пошлин".

Сближение РФ и США остается стратегическим событием, оказывающим существенное влияние на наш регион и отвечающим интересам Израиля, но не так, как это представляют некоторые. Россия и Китай являются крупными державами, умело проводящими диверсифицированную политику. Маловероятно, что их удастся "поссорить", как это удалось сделать Генри Киссинджеру в начале 1970-х годов. Россия победила, и ее стратегические и геополитические амбиции намного больше, чем были до конфликта на Украине. У Китая нет необходимости выбирать между Россией или другими странами, пока он находится в разгаре стратегического конфликта с Соединенными Штатами.