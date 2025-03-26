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Интерфакс-АВН

США вывели на орбиту разведывательный спутник NROL-69

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Ракета-носитель Falcon 9
Ракета-носитель Falcon 9.
Источник изображения: Global Look Press/Paul Hennessy

Вашингтон. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Ракета Falcon 9 компании SpaceX в понедельник успешно вывела на орбиту американский разведывательный космический аппарат NROL-69, сообщило Национальное управление военно-космической разведки США.

Запуск ракеты со спутником был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 13:48 по времени Восточного побережья США (в 20:48 мск). Примерно через полтора часа космический аппарат был выведен на заданную орбиту.

Сведения о технических данных спутника и его орбите засекречены. По данным американских специализированных СМИ, стоимость проекта составляет $52 млн. Вес забрасываемого на геостационарную орбиту аппарата - 8,3 тонны.

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Страны
США
Компании
SpaceX
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