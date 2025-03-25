Войти
ТАСС

Крикалева назначили замглавы Роскосмоса по пилотируемым и автоматическим комплексам

175
0
0
Замглавы Роскосмоса по пилотируемым и автоматическим комплексам Сергей Крикалев
Замглавы Роскосмоса по пилотируемым и автоматическим комплексам Сергей Крикалев.
Источник изображения: © Софья Сандурская/ ТАСС

Заместителем гендиректора по развитию промышленности стал Дмитрий Баранов

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Космонавт Сергей Крикалев назначен заместителем генерального директора Роскосмоса по пилотируемым и автоматическим комплексам. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.

"Наблюдательный совет госкорпорации "Роскосмос" согласовал назначения на руководящие должности в госкорпорации: Сергея Крикалева - на должность заместителя генерального директора по пилотируемым и автоматическим комплексам госкорпорации "Роскосмос", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава самарского ракетно-космического центра "Прогресс" (входит в Роскосмос) Дмитрий Баранов назначен заместителем гендиректора по развитию промышленности.

  

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Роскосмос
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.03 01:57
  • 2
Военкор: после поражения Киева в СВО на Украине может начаться гражданская война
  • 25.03 01:34
  • 1
Трамп может многое предложить России даже без сделки по Украине (The New York Times, США)
  • 24.03 22:03
  • 15
Показана работа российского наземного дрона «Тарик» в зоне СВО
  • 24.03 21:35
  • 0
Ответ на "Украинский кошмар c ATACMS только начинается (The National Interest, США)"
  • 24.03 20:56
  • 8193
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.03 16:46
  • 1
Ответ на "DE: Британия хочет независимости от США в применении ядерного оружия против РФ"
  • 24.03 16:26
  • 1
Иран получил российские высокоточные «Орсисы»
  • 24.03 15:13
  • 71
Как «Иноходец» вернул себе место в спецоперации
  • 24.03 12:35
  • 0
Польский «миграционный мост» к соседним странам
  • 24.03 05:54
  • 0
Ответ на "В ожидании "фантастических новостей": к чему ведут переговоры США и Украины - Мнения ТАСС"
  • 24.03 04:57
  • 0
Ответ на "Эксперт Мойта: ВСУ истощены, поэтому России может быть невыгодно перемирие"
  • 24.03 04:40
  • 1
Удары Москвы по "миротворчеству" Франции и Британии приведут к развалу ЕС
  • 24.03 04:28
  • 0
Ответ на "NI: провал контрнаступления ВСУ летом 2023 года стал переломным"
  • 24.03 02:48
  • 0
Ответ на "Франция и Британия не намерены ограничиваться вводом на Украину только наземных сил, в планах также авиация и флот"
  • 24.03 02:39
  • 1
Уолтц: политика Байдена по Украине могла привести к третьей мировой войне