Германия присоединяется к странам, производящим детали для американских истребителей F-35

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Германия присоединяется к производству американских истребителей пятого поколения F-35, немцы будут выпускать центральные секции фюзеляжа. Производство запускает оборонный концерн Rheinmetall.

Немецкий концерн открывает новый завод в общине Веце в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, где с июля этого года начнется выпуск центральных секций фюзеляжа для истребителей F-35, предназначенных в основном для европейских стран. Также часть продукции пойдет и на американские самолеты. Все необходимое для производства оборудование немцы получают из США и устанавливают на новом предприятии.

В Веце компания Rheinmetall планирует в будущем производить как минимум 400 центральных фюзеляжных секций для самого современного в мире истребителя F-35. Начало производства запланировано на июль 2025 года.

- говорится в сообщении.

Ранее экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что Германия не исключает отказа от американских истребителей пятого поколения F-35 из-за опасений, что США могут встроить в них «аварийный выключатель», дистанционно отключающий некоторые функции самолета. Берлин заключил контракт с США на поставку 35 истребителей F-35 на сумму 8,3 млрд евро. Этими самолетами Берлин намерен заменить уже устаревшие истребители Tornado, выполнявшие в Люфтваффе функцию носителей ядерного оружия. Первые поставки F-35 ожидаются в 2026 году.