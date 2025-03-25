В РВСН начались плановые комплексные проверки

МО РФ: в РВСН начались контрольные комплексные проверки частей и соединений

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) начались плановые комплексные проверки, сообщили в Минобороны России.

"В Ракетных войсках стратегического назначения начались плановые контрольные комплексные проверки частей и соединений по итогам зимнего периода обучения 2025 учебного года. В рамках проверок в Тагильском (Свердловская область) и Барнаульском (Алтайский край) ракетных соединениях под руководством командующих ракетными объединениями спланированы командно-штабные учения, в ходе которых ракетные полки ПГРК "Ярс" будут выведены на полевые позиции", — говорится в заявлении.

Части охраны и обеспечения выполнят задачи по инженерному обеспечению и радиационной, химической и биологической защите при совершении маневров ракетными полками, уточнили в ведомстве.

Кроме того, комиссии ракетных объединений изучать вопросы функционирования системы обучения подчиненных воинских частей и проверят организацию подготовки личного состава дежурных смен к несению боевого дежурства.

Уточняется, что контрольные проверки ракетных полков, подразделений управления, частей охраны и обеспечения в других ракетных соединениях объединений проходят под руководством их командиров.