Рубио: военного решения конфликта на Украине нет

Его нужно урегулировать переговорами, отметил госсекретарь США

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что военного решения конфликта на Украине не существует, его необходимо урегулировать путем переговоров.

"Эта война, которая шла три года, и, как вы заметили, верно заметили, она бы не случилась, будь вы президентом", - сказал он на заседании кабинета, обращаясь к президенту США Дональду Трампу. "Но она здесь. И ей нужно положить конец. Эту войну нельзя завершить военным путем, она должна кончиться путем переговоров", - указал он", - указал Рубио.