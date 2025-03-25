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ТАСС

Рубио: военного решения конфликта на Украине нет

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Госсекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио.
Источник изображения: © Sean Gallup/ Getty Images

Его нужно урегулировать переговорами, отметил госсекретарь США

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что военного решения конфликта на Украине не существует, его необходимо урегулировать путем переговоров.

"Эта война, которая шла три года, и, как вы заметили, верно заметили, она бы не случилась, будь вы президентом", - сказал он на заседании кабинета, обращаясь к президенту США Дональду Трампу. "Но она здесь. И ей нужно положить конец. Эту войну нельзя завершить военным путем, она должна кончиться путем переговоров", - указал он", - указал Рубио. 

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Страны
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
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