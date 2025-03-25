Люминесцентный контроль и металлографический анализ - как проверяется качество литья на авиазаводе

Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» производит стальную и алюминиевую литейную продукцию как для своих нужд, так и для поставок другим авиастроительным предприятиям. В настоящее время литейный цех НАЗ «Сокол» освоил выпуск продукции для гражданских самолетов МС-21, Ил-114-300, Бе-200 и Ту-214. В связи с этим перед НАЗ «Сокол» стоит задача в ближайшее время нарастить объем литья для авиазаводов, где будет проходить сборка гражданской авиационной техники.

Качество будущей отливки зависит от множества факторов: правильности разработки конструкторской документации, качества шихтового материала, соответствия режимов работы оборудования, соблюдения требований технологического процесса. Именно поэтому контроль качества изготовляемой продукции начинается с входного контроля исходных шихтовых материалов, формовочной смеси, проверки геометрических размеров оснастки и непрерывного контроля рабочих режимов оборудования.

Процессы стального и алюминиевого литья – одни из наиболее сложных, дорогостоящих и энергозатратных производственных процессов, связанных с большим объемом работ по подготовке производства. Для того, чтобы получить качественную продукцию необходимо осуществлять непрерывный контроль производства на всех его стадиях. Например, при изготовлении алюминиевого литья контролируются параметры формовочной и стержневой смеси, ее физико-механические свойства, газопроницаемость, отсутствие в них загрязнений и окалины, температура прокалки и время выдержки. В процессе плавки проводится контроль проб на газонасыщенность, при заливке деталей отдельно отливаются образцы для контроля химического состава, механических испытаний и металлографического анализа, которые проводятся для каждой плавки. Затем проводится термообработка отливок, при которой непрерывно контролируется время и температура выдержки отливок в печи. После термообработки отливки отправляются на люминесцентный контроль, позволяющий выявить поверхностные дефекты, и радиографический контроль, позволяющий выявить внутренние дефекты отливок.

Проверка качества литья на авиазаводе. Источник: uacrussia.ru

Далее мастер производственного участка визуально и с помощью измерительных инструментов выполняет проверку геометрических размеров деталей, заполняет необходимые документы и предъявляет продукцию в бюро технического контроля (БТК) на приемку. Контролер БТК проверяет правильность оформления документации, проверяет соответствие детали требованиям конструкторской, технологической документации и делает отметку о годности изделия. Только после этого партия готовой продукции из литейного цеха отправляется далее по производственной цепочке, либо отгружается в адрес заказчика.

Классические технологии литья постепенно дополняются новыми аддитивными технологиями. В ближайшее время планируется закупка 3D-принтеров — для печати литейных форм песком и пластиком. Чертежи деталей дополняются 3D моделями, которые позволяют быстро создавать необходимую оснастку. А применение цифровых контрольно-измерительных машин позволяет получить полное сопоставление геометрических параметров полученной отливки ее 3D модели, обеспечивая тем самым контроль всей поверхности изделия.