"Другого пути нет". Возможно ли достичь перемирия на Украине к Пасхе

Полковник Ходаренок: перемирия к Пасхе удастся достичь при давлении США на Киев

Вашингтон рассчитывает, что Москва и Киев смогут достичь перемирия на Украине к 20 апреля - дню, когда православные, католики и протестанты отметят Пасху, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Как будут развиваться события на переговорах в Эр-Рияде и возможно ли добиться перемирия за месяц - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Непрямые переговоры

Сегодня, 24 марта, в отеле The Ritz-Carlton в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде стартовали переговоры делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта. Москву на переговорах представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

В составе делегации США - директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон, помощники спецпосланника президента Кита Келлога и представители советника по нацбезопасности Майка Уолтца.

В Эр-Рияд накануне прибыла и делегация Киева. В ее состав вошли министр обороны Рустем Умеров, заместитель руководителя офиса президента Украины Павел Палиса и экс-начальник Генерального штаба ВСУ, а в настоящее время генеральный инспектор минобороны Украины Анатолий Баргилевич.

Совместных заседаний российской и украинской делегаций не планируется. Представители Белого дома будут курсировать между командами Москвы и Киева с целью уточнения позиций сторон и возможностей по достижению компромисса. То есть сегодня пройдут непрямые переговоры между представителями России и Украины в формате челночной дипломатии между комнатами в Эр-Рияде.

Делегации Вашингтона, Москвы и Киева уже получили название технических команд. Есть все основания полагать, что в Эр-Рияде будут обговариваться и уточняться организационные и процедурные моменты на пути возможного движения к достижению перемирия.

Как достичь договоренностей?

Не приходиться сомневаться, что какие-либо конструктивные результаты на этих переговорах и консультациях могут быть достигнуты только при самом жестком давлении представителей администрации Белого дома на представителей Украины.

Ведь генеральная линия поведения любой украинской делегации на любых переговоров - всеми силами препятствовать достижению каких-либо договоренностей, а в тех редких случаях, когда удается добиться подписания каких-либо документов - принципиально не выполнять уже согласованные пункты.

Свое презрение к любого рода переговорам украинские делегации демонстрируют даже чисто внешне: представители Киева появляются на подобных встречах в бейсболках, одежде грузчиков супермаркетов, правилом здесь является и показ как минимум трехдневной щетины. При этом представители Киева заявляют: «Нашему президенту можно являться куда угодно, даже в Белый дом, одетым как он хочет». То есть в этом плане украинские делегации подражают своему лидеру.

Не стали исключением переговоры и в Эр-Рияде. В столицу Саудовской Аравии украинская делегация прибыла в зеленых брюках и кофтах, чем уже шокировала политический класс королевства.

Таким образом, договоренностей с Украиной можно достичь только при самом жестком давлении на украинскую делегацию со стороны Вашингтона, которое будет заключаться примерно в следующих формулировках со стороны Белого дома: «Или Киев согласовывает указанные Украине пункты, или у Киева возникнут большие проблемы в сфере военно-технического сотрудничества, финансовой и экономической области». Никакого другого пути привести украинскую делегацию к какому-либо общему знаменателю не существует.

Все сказанное отнюдь не означает, что Белый дом готов на переговорах идти на серьезные уступки в пользу России. Любое соглашение должно быть приемлемым для Украины, полагают представители Вашингтона. Поэтому никаких ненужных иллюзий у нас здесь быть не должно. Вместе с тем достижение перемирия к 20 апреля вполне возможно. Нельзя исключать, что при его заключении вплотную встанет вопрос о встрече президентов Соединенных Штатов и России.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок