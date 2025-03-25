Цивилева проверила ход разработок в области тактической медицины

Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ отметила, что уровень владения такой медицины, качество медицинских препаратов полностью соответствуют мировым стандартам

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева проверила ход разработок в области повышения уровня тактической медицины и оказания первой помощи военнослужащим в Военно-медицинской академии им. Кирова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В соответствии с теми задачами, которые поставил министр обороны РФ [Андрей Белоусов] на расширенном заседании коллегии Минобороны по итогам 2024 года, тактическая медицина постоянно развивается. Мы увидели полную укомплектованность, подготовку инструкторов, которые передают эти знания в каждой воинской части военнослужащим", - сказала она.

По ее словам, уровень владения тактической медицины, качество медицинских препаратов полностью соответствуют мировым стандартам, что позволяет "спасать огромное количество жизней на поле боя".

Начальник академии генерал-лейтенант медицинской службы Евгений Крюков доложил статс-секретарю об основных результатах в области развития технологий обучения тактической медицине и создания средств оказания первой помощи. Цивилевой также продемонстрировали современные сумки, укладки и аптечки, которые могут быть использованы в полевых условиях врачами и санинструкторами или военнослужащими.

Замглавы оборонного ведомства представили тренажеры, манекены, симуляторы и другие решения, которые позволяют научиться оказанию первой помощи в стрессовых ситуациях. Отдельно был отмечен тактический костюм пострадавшего - он используется для обучения умению выявлять и останавливать наружные кровотечения. Цивилевой продемонстрировали VR-тренажер, который позволяет моделировать жизнеугрожающие ситуации и обучает правильной оценке состояния при ранениях и травмах, а также - мобильное приложение по тактической медицине.

Опыт применения передовых медицинских технологий

Цивилева ознакомилась с опытом применения передовых цифровых технологий в Национальном медицинском исследовательском центре им. В.А. Алмазова. "Знакомство с опытом передовых медицинских лечебных и реабилитационных центров, в том числе центра имени В.А. Алмазова, позволит использовать лучшие практики при строительстве реабилитационного центра на базе национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий - Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского", - подчеркнула она.

Цивилева обратила внимание, что одной из приоритетных задач, которую поставил глава Минобороны РФ, является модернизация медицинских организаций и наращивание объемов высокотехнологичной помощи.

Специалисты НМИЦ продемонстрировали возможности Центра искусственного интеллекта в медицине и рассказали о том, что работа центра направлена на усовершенствование ведения пациентов путем внедрения эффективных решений и моделей искусственного интеллекта в практическую деятельность. В лечебно-реабилитационном комплексе центра Цивилевой представили комплекс современных высокотехнологичных решений на базе цифровых технологий, которые позволяют оптимизировать процесс реабилитации.

Также Цивилева приняла участие в заседании попечительского совета Санкт-Петербургского пансиона воспитанниц Минобороны РФ. На нем были рассмотрены результаты и достижения воспитанниц, а также вопросы развития инфраструктуры пансиона, расширение социального партнерства с учреждениями культуры и образовательными организациями высшего образования, реализация междисциплинарных тематических образовательных проектов в филиале и другие актуальные темы.