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ТАСС

Ульянов: некоторые лидеры в Европе не хотят реального урегулирования на Украине

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Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Источник изображения: © Фото предоставлено посольством России в Австрии

По мнению постпреда РФ при международных организациях в Вене, если они получат место за столом переговоров, они "скорее всего, сыграют роль спойлеров"

БЕРЛИН, 24 марта. /ТАСС/. Отдельные лидеры в странах Европы не хотят реального урегулирования украинского конфликта. Такое мнение выразил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Судя по заявлениям и хаотичным действиям некоторых европейских лидеров, скорее всего, они сыграют роль спойлеров, если получат место за столом переговоров. Они не дают никаких оснований полагать, что они ищут реального урегулирования на Украине", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что Европа вместо того, чтобы заниматься устранением первопричин украинского конфликта, пытается их только добавить наращиванием военных расходов и идеей разместить своих военных на Украине. 

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Россия
Украина
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