МО РФ: удары по энергоинфраструктуре доказывают недоговороспособность Киева

Как сообщили в российском военном ведомстве, атаки ВСУ ведутся как ударными БПЛА, так и при помощи РСЗО HIMARS

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Удары по энергетической инфраструктуре России, в том числе международной, еще раз доказывают недоговороспособность киевского режима.

Об этом заявили в Минобороны РФ.

"Это (удары по российской энергетической инфраструктуре - прим. ТАСС) еще раз доказывает недоговороспособность киевского режима", - подчеркнули в российском военном ведомстве, отметив, что атаки ведутся как ударными БПЛА, так и при помощи РСЗО HIMARS.