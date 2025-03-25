"Шестерка" "Боинга": проблемная корпорация построит истребитель 6-го поколения F-47

Долгожданный контракт на разработку и изготовление первых образцов пилотируемого компонента авиационного комплекса шестого поколения NGAD (Next-Generation Air Dominance) для Военно-воздушных сил (ВВС) США получила корпорация Boeing, выбранная из нескольких претендентов.

За время существования программы эксперты не перестают задаваться вопросами: какими будут внешний облик истребителя, его возможности, летные качества? С присвоением же контракта компании Boeing — не вполне успешно справляющейся со своими обязанностями оборонного подрядчика, а также в связи с другими обстоятельствами этих вопросов, кажется, только прибавилось.

Громкие слова

Возможностью объявить об этом общественности не погнушался сам президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Для объявления о заключении контракта утром 21 марта Трамп созвал журналистов в Овальном кабинете Белого дома. Присутствовали также министр обороны США Пит Хегсет и другие официальные лица от Минобороны.

По заявлению американского лидера, пилотируемый компонент NGAD получит индекс F-47 и придет на замену истребителям пятого поколения F-22 Raptor. Как сказал Трамп, F-47 будет обладать "самыми передовыми стелс-технологиями, [что сделает его] в буквальном смысле невидимым", а при выполнении полетных заданий его будет сопровождать множество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — ведомых, известных в США как дроны типа CCA (Collaborative Combat Aircraft).

Президент США Дональд Трамп (слева) Источник изображения: © Yuri Gripas/ Pool/ Sipa USA

"Это нечто, подобия которому никто раньше не видел, — подчеркнул хозяин Овального кабинета. — Во всем, что касается характеристик истребителя — от его скорости и маневренности и до того, какую полезную нагрузку он способен нести, — не было ранее ничего и близко похожего. И работа над этим [изделием] идет уже долгий период времени". "Враги Америки и не подозревали, что их ожидает", — продолжил президент.

Начальник штаба ВВС страны генерал-лейтенант Дэвид Оллвин, присутствовавший на встрече, в своем заявлении сказал, что F-47 станет "самым продвинутым [в технологическом плане], эффективным и многофункциональным истребителем, который когда-либо был разработан". "Мы не просто строим очередной боевой самолет, — отметил начштаба ВВС США. — Мы формируем абсолютно новые методы и тактики ведения боевых действий, и об этом мы предупреждаем наших врагов".

Трамп не пояснил, на какую сумму заключен контракт. Агентство Reuters ранее сообщало, что она может превышать $20 млрд.

Хегсет, в свою очередь, заявил, что истребитель станет отличным подарком для будущих поколений американцев. По его словам, разработка F-47 также позволит осуществить "исторические инвестиции" как в американские вооруженные силы, так и в национальную промышленность.

Глава Минобороны напомнил, что предыдущая вашингтонская администрация "приостановила эту программу". Как заявлялось, это было сделано, чтобы провести ее ревизию и найти способы удешевить проектируемый авиакомплекс.

При этом шеф Пентагона, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, не стал говорить, имеет ли новое обозначение истребителя какое-либо отношение к Трампу, который в своих текущих полномочиях является 47-м президентом Соединенных Штатов. "Я горжусь F-47, это очень важная платформа", — заявил он, покидая Овальный кабинет.

Трамп также отметил, что F-47 будет обладать сверхзвуковой скоростью полета. "У него скорость на высшем уровне. Больше двух [чисел Маха]. А такое вы слышите нечасто", — сказал президент, пообещав, что парк этих истребителей будет сформирован в ВВС в "следующие несколько лет".

Он подтвердил, что Вашингтон будет производить эти самолеты в том числе на экспорт в союзные страны. "Наши союзники постоянно звонят, они тоже хотят их (новые истребители — прим. ТАСС) приобретать. И мы будем их продавать определенным союзникам. Возможно, менее продвинутые версии. Мы хотим понизить их характеристики [в экспортном исполнении] примерно на 10%, что имеет смысл, поскольку на каком-то этапе они (государства-заказчики — прим. ТАСС), возможно, перестанут быть нашими союзниками", — констатировал глава вашингтонской администрации.

Суть контракта

Присвоенный 21 марта контракт, как пояснили представители ВВС США, направлен на исполнение этапа конструктивной доработки и технологической подготовки серийного производства будущих истребителей из состава NGAD. В рамках такой сделки государство выделит подрядчику фиксированную сумму, призванную покрыть его расходы на выполнение работ, а также дополнительные стимулирующие выплаты — в зависимости от того, насколько успешно будет исполняться контракт. Такой же механизм финансирования был использован на ранних этапах разработки перспективного стратегического бомбардировщика B-21 Raider.

Как уточнили в ВВС, в рамках сделки Boeing доработает и протестирует все технологические компоненты пилотируемого истребителя NGAD, а затем изготовит несколько испытательных образцов этого самолета. Кроме того, условия заключенной сделки включают опцион на последующий заказ у корпорации начальной ограниченной партии F-47 "по конкурентной закупочной стоимости".

В заявлении Оллвина говорилось, что экспериментальные версии NGAD претерпевают летные испытания в течение последних пяти лет, "налетав сотни часов, проверяя передовые [технологические] концепции и подтвердив тот факт, что мы можем с уверенностью расширить диапазон их возможностей". На ранних этапах к этой деятельности было подключено Управление перспективных исследовательских программ Пентагона DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency).

Генерал также отметил, что серьезный прогресс в работе над F-47, наблюдаемый за последнее время, позволяет утверждать, что на вооружение ВВС США этот самолет поступит к окончанию президентского срока Трампа.

Истребитель F-22 Источник изображения: © Chris Hyde/ Getty Images

"У F-47 беспрецедентная [степень технологической] проработанности, — подчеркнул Оллвин. — И хотя F-22 на сегодняшний момент — лучший в мире истребитель для завоевания воздушного превосходства, а модернизация сделает его еще лучше, F-47 — это скачок вперед на целое поколение. [Технологическая] готовность летательного аппарата на текущем этапе программы подтверждает его способность в перспективе доминировать в воздушном бою".

Начштаба ВВС США также выразил свой скептицизм относительно сведений о том, что Китай уже испытывает два варианта боевого самолета шестого поколения собственной разработки. "Несмотря на заявления наших соперников, F-47 — единственный и действительно первый в мире истребитель шестого поколения, созданный с целью доминирования над самым серьезным противником и выполнения задач в самых опасных условиях боевой обстановки, которые только можно себе вообразить", — сказал Оллвин.

Шестое поколение: медленное наступление широким фронтом О разработке самолетов шестого поколения заявляют разные страны. К примеру, Россия последовательно приближается к созданию такой машины. Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадим Бадеха в эфире программы "Военная приемка" заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 получил элементы шестого поколения истребителей. Гендиректор Государственного научно-исследовательского института авиационных систем Сергей Хохлов сообщил, что проработка самолета шестого поколения ведется, однако, по его мнению, на создание машины уйдут десятки лет. В декабре 2024 года в социальных сетях разошлись видеоролики, на которых неизвестные ранее самолеты - предположительно разработки корпораций CAIG и SAC - совершили испытательные полеты. По мнению специалистов, кадры запечатлели испытания перспективных китайских самолетов-"невидимок" шестого поколения. Эксперты предположили, что по крайней мере один из них имеет значительные размеры и массу, а низкая маневренность говорит о предполагаемом использовании самолета для атак наземных целей с большого удаления. Европа стремится получить собственный истребитель шестого поколения. Для этого Франция, Германия и Испания совместно работают над программой FCAS/SCAF, которая из-за разногласий партнеров развивается не слишком успешно. Великобритания (до отделения от Евросоюза участвовавшая в FCAS), Япония и Италия разрабатывают свой вариант истребителя по программе GCAP. Планируется, что британо-итальянско-японский истребитель заступит на службу в 2035 году.

До запуска процедуры ревизии программы NGAD в августе прошлого года заявлялось, что ориентировочная стоимость пилотируемого компонента новейшего авиакомплекса будет составлять приблизительно $300 млн за единицу, что в три раза превышает закупочную цену на американский истребитель пятого поколения F-35.

Говоря с журналистами в Белом доме 21 марта, Оллвин заявил, что F-47 будет стоить меньше, чем F-22 (примерно $143 млн за самолет), и при этом станет "более адаптируемым к [противодействию] будущим угрозам". Совокупный парк же новейших истребителей по численности превысит текущее количество F-22, которое составляет около 180 единиц.

Ответственность и разочарование

Борьба за контракт по истребителю NGAD шла между Boeing и корпорацией Lockheed Martin. До июля 2023 года в тендере на право создать итоговый вариант пилотируемого компонента американского авиационного комплекса шестого поколения участвовала также корпорация Northrop Grumman. Затем она решила сняться с конкурса в статусе претендента на главный подряд по программе.

При этом в DARPA по случаю подписания сделки с Boeing отчитались, что работа над изделием, получившим в итоге индекс F-47, при участии этого управления началась в 2014 году. По словам портала The War Zone, известно, что как минимум три демонстрационных образца этого самолета за последние годы проходили испытания в обстановке строжайшей секретности. Предполагается, что это были прототипы упомянутых трех компаний.

Издание даже привело дату полетов двух из этих образцов: якобы прототипы Boeing и Lockheed Martin совершили полеты в 2019 и 2022 годах, не уточнив, однако, какой из них в какое время.

"Мы осознаем всю важность проектирования и строительства истребителя шестого поколения для ВВС США, — заявил исполняющий обязанности президента и генерального директора Boeing Defense Стив Паркер, чьи слова приводились в пресс-релизе компании. — Готовясь к этой миссии, мы сделали самые значительные за всю нашу историю инвестиции в наш оборонный кластер, и мы готовы предоставить [ВВС США] самый современный и инновационный самолет NGAD, который понадобится [им] для выполнения [будущих] задач".

Lockheed Martin же в своем заявлении выразила разочарование результатами тендера, однако заявила о своей уверенности в том, что представила на конкурс "конкурентоспособный вариант" летательного аппарата.

Ожидается, что F-47 станет центральным компонентом "системы систем", которую будет представлять собой NGAD. Другие составляющие авиакомплекса — уже упомянутые БПЛА CCA, передовые средства слежения, вооружения и другие технологии, которые обеспечат NGAD возможностями обмена данными с другими авиационными платформами и разведывательными спутниками.

Кроме того, истребительный компонент NGAD должен получить инновационный адаптивный двигатель, создаваемый по параллельной программе NGAP (Next-Generation Adaptive Propulsion). Особенность этой силовой установки заключаются в том, что ее конфигурация и параметры производительности меняются в зависимости от конкретной ситуации, в которой находится летательный аппарат, и задач, которые он выполняет, для достижения максимальной эффективности его работы.

Разработкой прототипов NGAP — также на конкурсной основе — занимаются компании General Electric Aerospace и Pratt & Whitney. Что касается беспилотников CCA, то первыми кандидатами на эту роль стали аппараты Gambit и Fury фирм General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) и Anduril Industries, и, по планам ВВС США, это не последние варианты таких БПЛА. Ранее сообщалось, что силы официально присвоили Gambit и Fury индексы в соответствии со своей кодировкой летательных аппаратов: YFQ-42A и YFQ-44A.

В американских ВВС ранее неоднократно заявляли, что NGAD будет необходим США в противостоянии с сильным и технологически развитым противником, которым является, например, Китай. CCA же, в частности, должны быть технологичны, обладать множеством различных функций, но при этом быть относительно дешевыми, чтобы их не жаль было потерять при выполнении боевых задач.

Что не так с Boeing

Победа Boeing в тендере по пилотируемому компоненту NGAD, скорее всего, пойдет на пользу национальному военно-промышленному комплексу в целом и его авиастроительной отрасли в частности, заявил еженедельнику Defense News исполнительный директор Митчелловского института аэрокосмических технологий Дуглас Бёрки. По его словам, с выдачей контракта этой компании все три ключевых американских авиастроителя теперь будут заняты работой над самолетами пятого и шестого поколений в интересах ВВС США.

Так, Lockheed Martin уже возглавляет программу истребителя F-35, а Northrop Grumman производит новейшие бомбардировщики B-21, который сама компания ранее назвала "первым в мире самолетом шестого поколения".

Бёрки отметил важность конкуренции компаний, освоения серийного выпуска перспективных самолетов.

Несмотря на это, именно Boeing за последние годы стала известна своими "долгостроями" в сфере как гражданского, так и военного авиастроения. Проблемы с исполнением сроков по действующим контрактам и доработкой дефектных самолетов сопровождаются там инцидентами на производственных площадках и забастовками рабочих.

В том, что касается исполнения контрактов ВВС США, проблемы с качеством продукции и срывом сроков поставок уже давно стойко ассоциируются с учебно-тренировочными самолетами T-7A Red Hawk и воздушными танкерами KC-46A Pegasus.

В январе, спустя семь лет с начала разработки T-7A, ВВС США заявили о необходимости пересмотра характеристик этого самолета, поскольку те, что предусмотрены действующим контрактом, уже не отвечают требованиям времени. Между тем поступить на вооружение американских ВВС они должны были еще около двух лет назад. По факту же в распоряжении сил до сих пор находятся лишь несколько опытных образцов.

Согласно Defense News и другим профильным изданиям, из-за необходимости устранять дефекты в производимых ею самолетах, а также инфляции компания за последние годы потерпела убытки в миллиарды долларов. На фоне этих событий в сентябре прошлого года был уволен предыдущий глава Boeing Defense Тед Колберт.

При этом, как считает Бёрки, победа Boeing в тендере по NGAD очень важна для компании. Однако это повышает и градус возложенной на нее ответственности, поскольку теперь корпорации придется доказать, что она способна справиться со столь серьезной миссией.

"Теперь только Boeing может повернуть ситуацию в максимально выгодное для нее русло, — подчеркнул эксперт. — А удастся ли ей это, покажет лишь время".

Константин Алыш