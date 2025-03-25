На Западе рассказали о новой тактике российских «Гераней»

Defence Blog: Концентрированные удары дронами «Герань» истощают ПВО Киева

Вооруженные силы России начали наносить концентрированные удары дронами-камикадзе по целям на Украины, чтобы истощить систему противовоздушной обороны (ПВО) Киева. О новой тактике рассказало западное издание Defence Blog.

Автор обратил внимание на подобный удар дронами-камикадзе «Герань-2» по целям в Запорожье. Ранее подобным образом поражали объекты в Одессе и Кировограде. Он предположил, что эту тактику используют для подавления системы ПВО.

«Повторяющийся характер этих концентрированных атак наводит на мысль о схеме, разработанной для перегрузки систем противовоздушной обороны в целевых районах, что повышает вероятность успешного проникновения и нанесения удара», — говорится в материале.

«Герань-2» построена по схеме «бесхвостка». Дрон получил двигатель внутреннего сгорания с толкающим винтом, который обеспечивает крейсерскую скорость 180 километров в час. Считается, что аппарат несет осколочно-фугасную боевую часть весом около 50 килограммов.

Ранее в марте в сети появилось фото «Герани» с рекордным бортовым номером 16604. До этого появлялись изображения аппарата с бортовым номером 14979. Предположительно, это серийные номера, которые присваивают в порядке производства.