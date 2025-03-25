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Известия.ru

Морской подход: что отработают страны НАТО на учениях у берегов Испании

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Источник изображения: Фото: NATO

Европа планирует создать общую группировку, которая будет нацелена против России, считают эксперты

24 марта начались учения НАТО Dynamic mariner/FLOTEX 25 в Кадисском заливе и в районе Андалусского побережья Испании. В них примут участие около 4 тыс. военнослужащих, 30 кораблей, две подводные лодки, десантные подразделения и авиация из девяти стран альянса. В ходе учений будут отработаны: проведение десантных операций, борьба с подводными лодками и киберзащита. По мнению экспертов, нынешние маневры укладываются в общую логику милитаризации Европы, на которую направлены усилия западных политиков.

Маневры у испанских берегов

На сайте ВМС Испании маневры Dynamic mariner/ FLOTEX 25 названы «самыми важными за последние годы на национальном и союзническом уровне». Основная цель учения — проверка боеготовности, повышение уровня совместимости Военно-морских сил (ВМС) стран-членов НАТО и сертификация штаба ВМС Испании как морского компонента Сил реагирования НАТО (ARF) на период с июля 2025 по июль 2026 года.

ARF являются ключевым стратегическим потенциалом сдерживания и обороны, призванным быстро реагировать на любые кризисные ситуации.

Фото: NATO

Источник изображения: iz.ru

В ходе учений участники проверят свои возможности в управление силами на удалении, десантных операциях, противолодочной обороне, киберобороне, применении беспилотных и разведывательных систем НАТО и национальных разработок.

Всего в учениях примет участие около 4 тыс. военных, 30 кораблей, две подводные лодки, десантные подразделения и самолеты из девяти стран: Германии, Хорватии, Испании, США, Франции, Греции, Италии, Португалии и Турции. Также будет проверена интеграция новых технологий в военно-морские операции, включая беспилотные аппараты.

Фото: NATO

Источник изображения: iz.ru

Маневры преследуют цель быть готовыми внести свой вклад в защиту Испании и ее законных интересов, безопасности и благополучия, а также территориальной целостности, — говорится в заявлении ВМС королевства.

Закончатся учения 4 апреля.

«Пусть отрабатывают что хотят»

Это все связано с европейской паранойей на суше, на море и в воздухе по созданию общей группировки, которая будет нацелена против России, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Об этом уже говорит и вероятный канцлер ФРГ Фридрих Мерц, поклонник четвертого рейха, и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, и президент Франции Эммануэль Макрон, — уточнил он. — Разномастная эскадра собралась на этих маневрах, в частности Хорватия, которая здесь похоже просто для количества. А у Турции свои интересы — в скором времени она планирует позиционировать себя как ведущую морскую державу в Средиземном море. Германия же является своеобразным флагманом, потому что ей доверено возглавлять операции против нас в Балтийском море, например, там она проводит учения и планирует проводить патрулирование Ботнического и Финского заливов. Это все показатели военной «шизофрении» НАТО в Европе.

Фото: NATO

Источник изображения: iz.ru

По мнению экс-командующего Тихоокеанским флотом РФ адмирала Сергея Авакянца, не нужно переоценивать это мероприятие.

— На протяжении десятилетий НАТО проводит плановые учения и даже более масштабные, чем эти. Так в ходе некоторых из них отрабатывалось нанесение ядерных ударов по нашей стране в период особого обострения, — напомнил он. — Нам здесь остерегаться нечего. Сейчас идет милитаризация Европы. Первая составляющая — техническая. Это про попытки возродить свой военно-промышленный комплекс, наладить производство техники, не зависимое от США. Но важнее вторая составляющая — изменение сознания населения, подготовка его к тому, что будет война. Если раньше это было чем-то немыслимым, то сейчас они работают над тем, чтобы слово «война» вошло в привычный обиход европейцев. А эта задача гораздо более сложная. В частности, потому что есть мощная оппозиция внутри этих стран. И нет сейчас единой объединенной Европы с общей идеей и идеологией. Уже на этом этапе милитаризации Европы у них возникают разногласия, противоречия и конфликты интересов. Поэтому не стоит обращать серьёзное внимание на них, пусть отрабатывают что хотят.

Фото: NATO

Источник изображения: iz.ru

Сейчас России надо не зацикливаться на том, что делает ЕС и НАТО, хотя и стоит отслеживать, а полностью пересмотреть свои подходы к военному строительству в нашей стране, отметил в разговоре с «Известиями» Сергей Авакянц.

— Это не только про сферу Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса, а и про экономику, образование, культуру, воспитание, демографию, идеологическую подготовку населения. Хватит зацикливаться на них, надо уже жить в России и во имя России, — подвел он итог.

США и Филиппины начали учения Salaknib

Кроме того, сегодня Тихоокеанское командование Армии США и сухопутные войска Филиппин приступили к ежегодным учениям Salaknib. Они продлятся три недели.

В маневрах примет участие 5 тыс. военнослужащих. Их цель — отработать навыки ведения совместных операций военными двух стран и территориальной обороны. Также стороны проведут боевые стрельбы, обменяются опытом.

Фото: US Army

Источник изображения: iz.ru

В данный момент идет первая фаза Salaknib, вторая их часть запланирована позднее на этот год. Учения являются частью ежегодных маневров двух стран Balikatan.

Раннее «Известия» писали, что в феврале завершились учения Arctic Forge – 2025. По задумке организаторов на них отрабатывались сценарии развертывания подразделений США, Канады и Финляндии в Арктике, а также улучшение оперативной совместимости войск разных стран в экстремальных погодных условиях.

В маневрах приняли участие около 330 американских военнослужащих, 750 канадских и финских.

США используют подобные маневры, чтобы повышать эффективность взаимодействия с союзниками, тестировать оружие в условиях низких температур и поддерживать боеготовность своих специальных подразделений, отмечают эксперты. По их мнению, такие учения продолжатся и в будущем, несмотря на то, что с приходом к власти Дональда Трампа Вашингтон декларирует новый курс на восстановление диалога с Россией.


Юлия Леонова

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