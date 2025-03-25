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ТАСС

Марочко: ВСУ стали реже применять ракеты ATACMS из-за их нехватки

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Фрагмент ракеты ATACMS
Фрагмент ракеты ATACMS.
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

По словам военного эксперта, противник продолжает ударять ими по гражданской инфраструктуре Белгородской области

ЛУГАНСК, 24 марта. /ТАСС/. Нехватка тактических ракет ATACMS наблюдается у Вооруженных сил Украины, противник стал реже применять имеющиеся в запасах ракеты для ударов по территории РФ. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Андрей Марочко.

"Действительно, на данный момент ATACMS не так уж и много у украинских боевиков, но говорить о том, что у них их полностью нет, я бы не стал хотя бы по той причине, что по Белгородской области они сейчас при их помощи наносят удары по гражданской инфраструктуре. <…> Действительно, они их стали сейчас применять намного реже. И, естественно, это как раз ввиду того, что не так уж и много у них этих ракет и поставки весьма ограничены", - сказал он.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники в администрации президента США сообщало, что Украина больше не располагает ракетами ATACMS. По его данным, США передали Киеву менее 40 таких ракет, и их запасы иссякли в конце января. 

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Россия
США
Украина
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