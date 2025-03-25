В Раде назвали шокирующими заявления Уиткоффа по урегулированию на Украине

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко отметил, что спецпосланник президента США должен быть отстранен от делегации

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко назвал шокирующими высказывания спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа по вопросам урегулирования украинского конфликта.

В пятницу Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону сделал ряд резонансных заявлений по Украине. В частности, по его словам, в Киеве согласились на проведение президентских выборов, а Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак в значительной степени признали, что Украина не станет членом НАТО. Спецпосланник также заявил, что главным вопросом в украинском конфликте остается статус Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

"Честно говоря, это шокирующие заявления. Будем называть вещи своими именами - это просто шокирующие позорные заявления. Я не знаю, в чем дело - в поверхностности, наивности, непрофессионализме. Но это же представитель президента, который должен профессионально разбираться в вопросе и знать базовые вещи", - прокомментировал Мережко высказывания Уиткоффа в интервью "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом и внесено в реестр нежелательных организаций).

"Уиткофф в этом же интервью говорит, что он представляет интересы [президента США Дональда] Трампа, выражает его точку зрения. И это очень небезопасно. Президент Трамп должен дезавуировать эти заявления, потому что они противоречат, прежде всего, политике США, - продолжил он. - Мы, понятно, не можем диктовать американским друзьям, кто должен представлять их. Но этот человек должен быть отстранен от делегации, он не может быть представителем президента".

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших там с 23 по 27 сентября 2022 года. Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине. В референдуме приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, за воссоединение с Россией высказались 96,7% жителей Крыма, 95,6% севастопольцев.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что Москва готова к урегулированию конфликта на Украине, которое предполагает признание статуса Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов России.