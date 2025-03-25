Войти
ТАСС

В Раде назвали шокирующими заявления Уиткоффа по урегулированию на Украине

174
0
0
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
Источник изображения: © Anna Moneymaker/ Getty Images

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко отметил, что спецпосланник президента США должен быть отстранен от делегации

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко назвал шокирующими высказывания спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа по вопросам урегулирования украинского конфликта.

В пятницу Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону сделал ряд резонансных заявлений по Украине. В частности, по его словам, в Киеве согласились на проведение президентских выборов, а Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак в значительной степени признали, что Украина не станет членом НАТО. Спецпосланник также заявил, что главным вопросом в украинском конфликте остается статус Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

"Честно говоря, это шокирующие заявления. Будем называть вещи своими именами - это просто шокирующие позорные заявления. Я не знаю, в чем дело - в поверхностности, наивности, непрофессионализме. Но это же представитель президента, который должен профессионально разбираться в вопросе и знать базовые вещи", - прокомментировал Мережко высказывания Уиткоффа в интервью "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом и внесено в реестр нежелательных организаций).

"Уиткофф в этом же интервью говорит, что он представляет интересы [президента США Дональда] Трампа, выражает его точку зрения. И это очень небезопасно. Президент Трамп должен дезавуировать эти заявления, потому что они противоречат, прежде всего, политике США, - продолжил он. - Мы, понятно, не можем диктовать американским друзьям, кто должен представлять их. Но этот человек должен быть отстранен от делегации, он не может быть представителем президента".

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших там с 23 по 27 сентября 2022 года. Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине. В референдуме приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, за воссоединение с Россией высказались 96,7% жителей Крыма, 95,6% севастопольцев.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что Москва готова к урегулированию конфликта на Украине, которое предполагает признание статуса Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов России. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.03 01:57
  • 2
Военкор: после поражения Киева в СВО на Украине может начаться гражданская война
  • 25.03 01:34
  • 1
Трамп может многое предложить России даже без сделки по Украине (The New York Times, США)
  • 24.03 22:03
  • 15
Показана работа российского наземного дрона «Тарик» в зоне СВО
  • 24.03 21:35
  • 0
Ответ на "Украинский кошмар c ATACMS только начинается (The National Interest, США)"
  • 24.03 20:56
  • 8193
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.03 16:46
  • 1
Ответ на "DE: Британия хочет независимости от США в применении ядерного оружия против РФ"
  • 24.03 16:26
  • 1
Иран получил российские высокоточные «Орсисы»
  • 24.03 15:13
  • 71
Как «Иноходец» вернул себе место в спецоперации
  • 24.03 12:35
  • 0
Польский «миграционный мост» к соседним странам
  • 24.03 05:54
  • 0
Ответ на "В ожидании "фантастических новостей": к чему ведут переговоры США и Украины - Мнения ТАСС"
  • 24.03 04:57
  • 0
Ответ на "Эксперт Мойта: ВСУ истощены, поэтому России может быть невыгодно перемирие"
  • 24.03 04:40
  • 1
Удары Москвы по "миротворчеству" Франции и Британии приведут к развалу ЕС
  • 24.03 04:28
  • 0
Ответ на "NI: провал контрнаступления ВСУ летом 2023 года стал переломным"
  • 24.03 02:48
  • 0
Ответ на "Франция и Британия не намерены ограничиваться вводом на Украину только наземных сил, в планах также авиация и флот"
  • 24.03 02:39
  • 1
Уолтц: политика Байдена по Украине могла привести к третьей мировой войне