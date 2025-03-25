В Приморье разбился штурмовик Су-25

МО РФ: в Приморье потерпел крушение штурмовик Су-25, пилот катапультировался

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В Приморском крае потерпел крушение штурмовик Су-25, пилот катапультировался, сообщили в Минобороны.

"24 марта в Приморском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-25. Пилот катапультировался. Силами поисково-спасательной группы эвакуирован с места приземления. Угрозы жизни и здоровью нет", — говорится в релизе.

Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

По предварительной версии, причиной ЧП стала техническая неисправность. На место аварии вылетела комиссия Воздушно-космических сил.