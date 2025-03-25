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ТАСС

Песков: Путин не менял команду не бить по энергообъектам, вопреки нарушениям ВСУ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что вооруженные силы страны выполняют все указания верховного главнокомандующего

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не менял команду не наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры, вопреки нарушениям договоренности со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) о 30-дневной паузе. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Пока каких-то иных команд со стороны президента не было. Наши вооруженные силы выполняют все указания верховного главнокомандующего", - сказал Песков, комментируя атаки ВСУ на объекты энергетики, предпринятые в минувшие выходные.

Как информировал ранее замгубернатора Запорожской области Антон Тицкий, ВСУ нанесли массированный удар по энергообъекту в регионе. Украинские войска атаковали электроподстанцию в Пологах. Без электричества остались более 11 тыс. абонентов.

18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию на Украине, условия недопущения эскалации и ряд международных тем. Путин согласился с предложением американского лидера о 30-дневном взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры и отдал приказ Минобороны РФ. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение остановить атаки на энергетическую инфраструктуру. При этом ночью 19 марта Киев совершил преднамеренную атаку с применением трех беспилотников по расположенному в станице Кавказской Краснодарского края энергообъекту. А в ночь на 21 марта украинские военные подорвали станцию "Суджа", через которую газ из России поступал прежде в Европу. 

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