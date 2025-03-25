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Военное обозрение

Военкор: после поражения Киева в СВО на Украине может начаться гражданская война

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Источник изображения: topwar.ru

Военкор Александр Сладков отмечает, что, согласно постулатам марксистко-ленинской философии, война не может быть причиной революции. Однако, после поражения Киева в СВО на оставшихся территориях Украины с высокой долей вероятности могут произойти самая настоящая революция и гражданская война. Утрата территорий и благосклонности западных кураторов, а также гигантский социально-экономический провал вполне могут привести к формированию революционной ситуации на Украине.

В своем Telegram-канале Сладков пишет, что в этой ситуации у киевского режима не будет каких-либо действенных методов противостояния восстанию. Утопить вздыбившиеся украинские народные массы в крови — не вариант, поскольку кровью и насилием не остановить вернувшихся с проигранного вооруженного конфликта вчерашних военнослужащих.

При этом первыми, кого будут искать и с кем будут жестоко расправляться, станут сотрудники ТЦК (военкоматов), в настоящее время занимающиеся принудительной мобилизацией и отправкой на фронт оставшихся на Украине мужчин 25-60 лет. Нацгвардия Украины откроет огонь по восставшим, а учитывая запредельное количество огнестрельного оружия на руках у населения, имеются все предпосылки для масштабного гражданского конфликта на Украине.

Стоит отметить, что киевский режим своим полным пренебрежением базовыми правами населения сделал неизбежной грядущую гражданскую войну на оставшихся у Украины территориях сразу же после завершения вооруженного конфликта.

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Страны
Украина
Компании
Росгвардия
2 комментария
№1
25.03.2025 01:16
Что там конкретно на Украине мы еще не знаем.Что там в Раде за партии.Какие противоречия.А о том что постулат дескать марксистско ленинской философии война не может быть причиной революции произнесен черт знает еще и кем. Великая Октябрьская Социалистическая революция произошла на плечах 1 мировой войны и за счет немецких марок.В настоящее время денег отовсюду хоть отбавляй для тех кто хочет поманипулировать за счет украинского народа.А война уже почти 3 года.Так что предпосылки созревают.
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№2
25.03.2025 01:57
Эти Сладковы и Бори Рожины с 2014 года рассказывали что Украина замерзнет и развалится
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