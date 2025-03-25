Источник изображения: topwar.ru

Военкор Александр Сладков отмечает, что, согласно постулатам марксистко-ленинской философии, война не может быть причиной революции. Однако, после поражения Киева в СВО на оставшихся территориях Украины с высокой долей вероятности могут произойти самая настоящая революция и гражданская война. Утрата территорий и благосклонности западных кураторов, а также гигантский социально-экономический провал вполне могут привести к формированию революционной ситуации на Украине.

В своем Telegram-канале Сладков пишет, что в этой ситуации у киевского режима не будет каких-либо действенных методов противостояния восстанию. Утопить вздыбившиеся украинские народные массы в крови — не вариант, поскольку кровью и насилием не остановить вернувшихся с проигранного вооруженного конфликта вчерашних военнослужащих.

При этом первыми, кого будут искать и с кем будут жестоко расправляться, станут сотрудники ТЦК (военкоматов), в настоящее время занимающиеся принудительной мобилизацией и отправкой на фронт оставшихся на Украине мужчин 25-60 лет. Нацгвардия Украины откроет огонь по восставшим, а учитывая запредельное количество огнестрельного оружия на руках у населения, имеются все предпосылки для масштабного гражданского конфликта на Украине.

Стоит отметить, что киевский режим своим полным пренебрежением базовыми правами населения сделал неизбежной грядущую гражданскую войну на оставшихся у Украины территориях сразу же после завершения вооруженного конфликта.