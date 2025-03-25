Сухопутные войска США испытали неизвестную ракету "670"

ЦАМТО, 24 марта. Служба распространения визуальной информации МО США 12 марта опубликовала снимки с проведенных СВ США в учебном центре "Форт-Ирвин" (шт.Калифорния) экспериментальных учений Project Convergence Capstone 5 (PC-C5).

На одном из фото запечатлен запуск из размещенной на башне боевой машины пехоты M2A3 "Брэдли" пусковой установки управляемой ракеты под обозначением "670".

Ранее информации о разработке данного боеприпаса не имелось. Исходя из фото, можно предположить, что ракета с закругленной носовой частью и цилиндрическим корпусом оснащена твердотопливным ракетным двигателем. По размерам она аналогична ПТУР TOW. В хвостовой части боеприпаса видны три решетчатые поверхности управления, раскрывающиеся после запуска. Кабель для передачи команд не наблюдается (или не виден из-за качества снимка), что указывает на то, что наведение на цель осуществляется по беспроводному каналу.

Назначение ракеты пока не раскрывается. Потенциально она может применяться как для борьбы с бронетехникой, так и для поражения воздушных целей, включая беспилотные летательные аппараты, либо ведения разведки. Разработчик боеприпаса также пока неизвестен.

Как сообщал ЦАМТО, проводимые с 2020 года учения Project Convergence являются для командования СВ США важной площадкой для оценки новых технологий, необходимых для обеспечения превосходства на поле боя в будущих конфликтах, а также принятия обоснованных решений о закупках техники и формирования штатной структуры подразделений. Мероприятие позволяет оценить различные инновационные решения в сфере беспилотной и дистанционно управляемой техники, РЭБ и, при необходимости, принять решение о закупке и поставке указанной техники в войска в относительно короткие сроки.

В частности, по оценке зарубежных аналитиков, ракета "670" может являться прототипом боеприпаса, разработанного в рамках программы CCMS-H (Close Combat Missile System-Heavy) для замены ПТУР BGM-71 TOW. Еще одной версией является перехватчик БЛА для новой ББМ AMPV.