Израиль планирует масштабное наземное наступление в секторе Газа - СМИ

Вашингтон. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Израильские власти разрабатывают планы полномасштабных наступательных действий в секторе Газа, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и его новая команда в сфере нацбезопасности планируют крупное наземное наступление в Газе, полагая, что захват и удержание крупных территорий анклава позволят им окончательно победить палестинскую исламистскую группировку ХАМАС, заявили люди, знакомые с разговорами в правительстве", - информирует издание.

По данным WSJ, Нетаньяху, глава Минобороны Исраэль Кац, начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир считают, что успех в операции против движения "Хезболла" в Ливане и готовность США при президенте Дональде Трампе поддержать Израиль дают возможность продолжать боевые действия.

Накануне израильские войска действовали на севере сектора Газа и на юге в районе Рафаха. Также ЦАХАЛ развернула войска в коридоре "Нецарим", разделяющем анклав на северную и южную часть.

Ранее в окружении Нетаньяху отмечали, что ЦАХАЛ могла бы нанести ХАМАС больше ущерба, если бы не нехватка боеприпасов и требование США при администрации президента Джо Байдена проявлять сдержанность в применении силы.

Опросы общественного мнения показывают, что значительная часть жителей Израиля выступает за переговоры с ХАМАС с целью освободить оставшихся заложников. В последние дни в стране проходят демонстрации с требованием прекратить боевые действия. Еще одной причиной протестов послужило намерение Нетаньяху отстранить Ронена Бара от должности главы Службы общей безопасности Израиля "Шин-Бет", который поддерживает прекращения огня. Однако его отставку заблокировал Верховный суд Израиля.