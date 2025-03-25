Доля США на рынке вооружений Великобритании составляет более 50 проц.

ЦАМТО, 24 марта. ЦАМТО продолжает серию публикаций о степени зависимости ведущих стран-членов НАТО от закупок вооружений в США.

Ниже представлен статистический материал по импорту ВиВТ Великобритании в 2016-2023 гг. и прогнозу закупок на 2024-2027 гг.

В последнее время эта тема стала крайне актуальной в связи с намерением стран НАТО дистанцироваться от закупок вооружений в США с опорой на возможности европейского ОПК.

В целом за 8-летний период (2016-2023 гг.) объем идентифицированного военного импорта Великобритании по всем странам-экспортерам составил, по оценке ЦАМТО, 20,678 млрд. долл.

За период 2016-2023 гг. сформированный пакет заказов на импорт ПВН (без учета ряда проводящихся тендеров) составил 20,778 млрд. долл.

Первое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Великобритании в период 2016-2023 гг. занимают США – 10,843 млрд. долл. Доля США на рынке вооружений Великобритании по фактическому объему поставок ПВН в 2016-2023 гг. составила 52,44%. Портфель заказов, сформированный за тот же период, составляет 14,6 млрд. долл. (70,27%). То есть доля США на рынке вооружений Великобритании в среднесрочной перспективе значительно возрастет.

Второе место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Великобритании в период 2016-2023 гг. занимает Испания (в основном это поставки самолетов-заправщиков MRTT, которые отнесены на счет Испании как головного исполнителя) – 7,206 млрд. долл. (34,85%). Сформированный в 2016-2023 гг. портфель заказов – всего 17 млн. долл. (то есть поставки осуществлялись по контрактам заключенным до начала рассматриваемого периода).

Третье место в рейтинге занимает Израиль – 908,8 млн. долл. (4,40%). Сформированный в 2016-2023 гг. портфель заказов составляет всего 108,8 млн. долл. (то есть поставки осуществлялись ранее заключенным контрактам).

Последующие места по фактическому экспорту вооружений Великобритании в 2016-2023 гг. занимают Франция – 513,4 млн. долл. (портфель заказов – также 513,4 млн. долл.), Южная Корея – 475 млн. долл. (новых контрактов в рассматриваемы период не заключено, то есть поставки осуществлялись по контрактам заключенным до начала рассматриваемого периода), Швеция – 285,2 млн. долл. (портфель заказов – 600,6 млн. долл.), Германия – 255,9 млн. долл. (портфель заказов – 4,843 млрд. долл. – второй по стоимости после США в рассматриваемый период,), Норвегия – 93,9 млн. долл. (новых заказов в рассматриваемы период не заключено), Бразилия – 30,0 млн. долл. (портфель заказов – также 30 млн. долл.), Швейцария – 28 5 млн. долл. (портфель заказов – также 28 млн. долл.), Италия – 27,2 млн. долл. (новых контрактов в рассматриваемый период не заключено), Австрия – 12 млн. долл. (портфель заказов – 36,1 млн. долл.).

В целом в 2016-2023 гг. Великобритания импортировала вооружение из 12 стран.

В 2024-2027 гг., согласно имеющемуся портфелю заказов, тендерам и озвученным планам по прямой закупке вооружений (с учетом заявленных сроков поставок), объем импорта Великобритании, по оценке ЦАМТО, составит 14,345 млрд. долл. против 11,690 млрд. долл. в 2020-2023 гг. и 8,989 млрд. долл. в 2016-2019 гг.

Согласно имеющемуся портфелю заказов и намерениям по прямой закупке, США с большим преимуществом перед конкурентами сохранят первое место на рынке вооружений Великобритании с объемом прогнозируемого экспорта в сумме 6,645 млрд. долл. против 8,019 млрд. долл. в 2020-2023 гг. и 2,824 млрд. долл. в 2016-2019 гг. Долевой показатель США на рынке вооружений Великобритании в 2024-2027 гг. составит 46,3%.

Второе место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Великобритании в период 2024-2027 гг. занимает Германия – 3,204 млрд. долл. (22,33%).

Третье место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Великобритании в период 2024-2027 гг. занимает Испания – 2,903 млрд. долл. (20,2% рынка).

Четвертое место по прогнозируемому объему экспорта ПВН Великобритании в период 2024-2027 гг. занимает Швеция – 566,2 млн. долл. (3,95% рынка).

Последующие места в порядке убывания занимают Франция (152 млн. долл.), Австрия (24,1 млн. долл.) и Израиль (20 млн. долл.).

Заказы на поставку ПВН Великобритании в 2024-2027 гг. по состоянию на декабрь 2024 года имеют 7 вышеназванных стран.

По категории "неизвестный" (тендеры, результаты которых пока не подведены) в 2024-2027 гг. ожидаются поставки на сумму 830 млн. долл.

Расчет сделан с условием, что уже подписанные Великобританией контракты не будут аннулированы и выполнены в полном объеме.

Общий вывод: Великобритания в рамках программы модернизации ВС страны в обозримой перспективе не сможет обойтись без импорта американских вооружений и заменить их на европейские или израильские аналоги по той номенклатуре изделий, которую не производит британский ОПК.