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РИА Новости

Минобороны подало 16 исков к подрядчику почти на 1 миллиард рублей

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Зал _судебных заседаний
Зал _судебных заседаний.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Суд зарегистрировал 16 исков Минобороны к подрядчику на 952 миллиона рублей

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал еще 16 исков министерства обороны России к Военно-строительной компании (ВСК), одному из крупных подрядчиков оборонного ведомства, на общую сумму более 952 миллионов рублей, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

Все 16 исков поступили в суд 20 марта. Основания исковых требований и другие подробности пока не сообщаются. Предыдущую серию исков на сумму порядка 850 миллионов рублей ведомство направило в суд 14 марта.

Подчиненная Минобороны публично-правовая компания "Военно-строительная компания" за прошлый год получила более 200 исков от оборонного ведомства, своего основного заказчика, в том числе на суммы от 1,5 миллиарда до 3 миллиардов рублей. Иски продолжают поступать в суд и в этом году.

Арбитражный суд Москвы в январе полностью удовлетворил самый крупный иск, взыскав с ВСК в пользу Минобороны почти 3 миллиарда рублей убытков по госконтракту от 21 октября 2021 года на завершение строительно-монтажных работ (в опубликованных материалах суда объект работ не указан). Нарушения были установлены Счетной палатой в ходе проверки расходования бюджетных средств на "проектирование, строительство и реконструкцию, в том числе с элементами технического перевооружения, объектов капитального строительства военно-морских баз Военно-Морского флота".

Ранее суд арестовал бывшего гендиректора ВСК и экс-главу ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" Андрея Белкова. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, Белков завысил в документах стоимость томографа при реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в центре Москвы. Работу военно-строительного комплекса Минобороны тогда курировал Тимур Иванов – уже бывший замминистра обороны, арестованный по статье о получении взяток.

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