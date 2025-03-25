TNI: Российский «Сармат» — самая передовая МБР в мире

Российский «Сармат» можно назвать самой передовой межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) в мире. Об этом пишет американский журнал The National Interest (TNI).

Как уверяет обозреватель издания Брэндон Вайхерт, российскую ракету называет лучшей система искусственного интеллекта Gemini, поддерживаемая поисковиком Google. «И это не причуды поисковой системы. Это общая оценка ряда ведущих мировых экспертов по ракетам, которые считают, что Россия создала действительно передовое ядерное оружие», — говорится в публикации.

Автор напоминает, что жидкостная МБР имеет дальность полета около 18 тысяч километров, что позволяет ей поражать цели по всей Земле, и впечатляющую маневренность, что затрудняет ее перехват. Суммарная мощность боевых блоков «Сармата» достигает 7,5 мегатонны в тротиловом эквиваленте, при необходимости некоторые из них способны развивать гиперзвуковую скорость.

В декабре командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете «Красная звезда» сообщил о предложении развивать задел по стратегическим комплексам «Сармат» и «Осина».

В ноябре он заявил о продолжении работы по постановке на боевое дежурство стратегического ракетного комплекса «Сармат».