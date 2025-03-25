"В отношениях что-то сломалось". Немецкие СМИ о Польше и Трампе (Interia, Польша)

Interia: доверие поляков к США как союзнику снижается

В Польше теряют доверие к США, пишет Interia. Лишь немногим более 30% опрошенных считают Америку надежным партнером. По мнению автора, это связано с изменившемся отношением властей США к Украине.

Давид Шчирбовский (Dawid Szczyrbowski)

Политика Дональда Трампа в отношении Украины беспокоит Польшу, которая опасается в способности НАТО сдержать Россию, пишет немецкий Welt am Sonntag. Газета напомнила о тесных связях польской партии "Право и справедливость" с республиканцами. По мнению автора публикации, последние действия Трампа могут повлиять на результат Кароля Навроцкого в борьбе за кресло президента Польши.

"Отношение Трампа к Украине вызвало ужас в Польше, стране, где Америка была так любима, как ни в какой другой. Отношение (поляков) меняется с головокружительной скоростью, и последствия будут далеко идущими. Польша обеспокоена оборонной способностью НАТО", — пишет Филипп Фриц в воскресенье в Welt am Sonntag.

По мнению немецкого журналиста, польское общество до сих пор было самым проамериканским в Европе, и его жители питали "почти романтические чувства" к США.

После того, как Трамп унизил Зеленского в Белом доме, "что-то сломалось" не только в отношениях между Украиной и США, но и в польско-американских отношениях. "Доверие поляков к США как союзнику снижается", — оценил Фриц. Прекращение поставок оружия и разведывательной информации на Украину стало для поляков шоком.

По его словам, Польша является крупнейшим импортером американской военной техники. "Может ли Трамп в случае войны попытаться дистанционно ограничить использование военной техники польской армии? Что это значит для способности Польши сдерживать Россию?" — пишет Фриц, оговаривая, что еще несколько недель назад подобные вопросы не приходили бы большинству поляков в голову.

Фриц обратился к полемике между Илоном Маском и Радославом Сикорским. По его мнению, "польскую душу" привела в ярость публикация главы МИД США Марко Рубио, который призвал польского министра к выражению благодарности. Многие поляки восприняли это как высокомерие. Опрос, проведенный газетой Rzeczpospolita, показал, что только 32,7% опрошенных считают Америку надежным партнером.

Беспокойство в польско-американских отношениях

"Кажется, что администрация Трампа сделала всего за несколько недель то, что всегда было в интересах Москвы: посеяла тревогу в польско-американских отношениях”, — заявил журналист Welt am Sonntag.

По словам Фрица, польские дипломаты в контактах с ним неоднократно проявляли раздражение отношением Вашингтона и задавались вопросом, не была ли Франция, пропагандирующая "стратегическую автономию", права. В Польше это "почти революционные высказывания", отметил Фриц, добавив, что до сих пор Польша последовательно отвергала идеи большей независимости от Америки.

Польская дилемма: больше США или больше Европы?

Польша считается образцовым партнером США. Власти в Варшаве тратят более 4% ВВП на оборону, а польская армия имеет на вооружении американские системы вооружения: пусковые установки Himars, F-16 и F-35, вертолеты Apache и танки Abrams.

Фриц отметил, что Трамп публично хвалит Польшу. Не жалел комплиментов для поляков и министр обороны Пит Хегсет. Наблюдатели опасаются, что США стремятся к "двусторонней" политике союзников в НАТО. В Варшаве похвалы из Вашингтона приветствуются, однако в политических кругах царит большое беспокойство. "На что Польше позиция образцового союзника США, если НАТО в целом нельзя будет доверять?"

Доверие к США и избирательная кампания в Польше

Фриц отметил, что польские политики расходятся во мнениях относительно того, как реагировать на новую ситуацию. Некоторые из них еще более энергично обращаются за поддержкой США, за американскими солдатами и за покупкой оружия. Другие выступают за переориентацию польской политики и говорят о колеблющемся доверии к США.

Потеря доверия к Америке может, по мнению Фрица, повлиять на кампанию перед президентскими выборами в Польше. Кандидат в президенты Кароль Навроцкий теряет поддержку. "Право и справедливость" считается партией, особенно близкой Трампу, отметил немецкий журналист. Многие поляки считают, что Трамп проводит пророссийскую политику. Из-за этого "Право и справедливость" теряет имидж партии, критикующей Россию.

По мнению Welt am Sonntag, именно этим руководствовался Сикорский во время "вызвавший общественный интерес" полемики с Маском. "Неизвестно, знал ли об этом Маск, который поддерживает правые партии в Европе. Однако на этот раз он косвенно оказал избирательную помощь либералу”, — пишет Фриц в заключении.