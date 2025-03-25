CNN: США в ускоренном темпе разрабатывают систему ПРО "Золотой купол"

ЦАМТО, 24 марта. США в ускоренном темпе разрабатывают систему противоракетной обороны "Золотой купол" (Golden Dome), способную защитить территорию США от ударов ракет большой дальности.

При этом Белый дом дал указание не экономить на реализации проекта, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на телеканал CNN.

"Американские военные экстренно разрабатывают систему ПРО "Золотой купол", которая способна защитить США от ударов ракет большой дальности. Белый дом поручил Пентагону не экономить средства на создание проекта, назвав его одним из главных оборонных приоритетов президента США Дональда Трампа", – говорится в сообщении телеканала.

Как уточняет CNN, проект "Золотой купол" пока существует лишь на уровне концепции и представляет собой попытку администрации Трампа создать аналог израильской системы противоракетной обороны "Железный купол".

Вместе с тем, источники отмечают, что американский аналог существенно отличается от израильского, поскольку должен обеспечить защиту всей территории США от баллистических и гиперзвуковых ракет, тогда как "Железный купол" предназначен для защиты небольших по площади территорий.

Как напоминает "РИА Новости", ранее президент Трамп подписал указ, требующий от главы Пентагона Пита Хегсета до 28 марта представить подробный план создания и развертывания нового поколения противоракетной обороны США. По данным телеканала, Пентагон уже вносит изменения в бюджетные планы на 2026-2030 годы с учетом приоритетов, обозначенных президентом.

Бывший высокопоставленный представитель Пентагона адмирал в отставке Марк Монтгомери в беседе с CNN выразил мнение, что создать полноценную систему ПРО такого уровня возможно в течение 7-10 лет, однако даже тогда ее возможности будут ограничены защитой лишь ключевых федеральных зданий и крупнейших городов.