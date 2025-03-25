ЦАМТО, 24 марта. Польша планирует начать производство противопехотных мин после объявления о выходе из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин.

Об этом заявила, отвечая на вопрос "РИА Новости" глава Международной кампании за запрещение противопехотных мин (ICBL) Тамар Габельник.

В минувший вторник министры обороны Польши и стран Прибалтики заявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин и рекомендовали главам своих государств принять соответствующее решение.

"В ходе наших обсуждений с этими странами нас заверили, что они не планируют применять противопехотные мины, но хотят иметь право и возможность сделать это в случае необходимости. Польша объявила, что хочет начать производство противопехотных мин, но между этим объявлением и началом их производства пройдет много времени", – сказала она на брифинге для ассоциации аккредитованных журналистов в ООН в Женеве (ACANU).

Международная кампания за запрет противопехотных мин (International Campaign to Ban Landmines, ICBL) – глобальная коалиция НПО со штаб-квартирой в Женеве, созданная в 1992 году для борьбы с использованием противопехотных мин и кассетных боеприпасов. Основные цели ICBL включают полный запрет на производство, использование, хранение и распространение противопехотных мин, а также оказание помощи жертвам мин и восстановление загрязненных территорий. Благодаря усилиям ICBL в 1997 году была принята Оттавская конвенция, запрещающая противопехотные мины, а сама ICBL была удостоена Нобелевской премии мира в том же году.

Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в Оттаве и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны, напоминает агентство.