Компания Boeing выбрана подрядчиком поставки истребителя 6-го поколения ВВС США

ЦАМТО, 24 марта. Командование ВВС США объявило о подписании с корпорацией Boeing контракта на проектирование, строительство и поставку истребителя следующего поколения.

Объявляя о выборе Boeing, президент США Д.Трамп заявил, что новый истребитель станет "самым смертоносным" самолетом из когда-либо построенных. По словам президента, опытный образец истребителя "летает уже более пяти лет". При оглашении решения было заявлено, что стоимость контракта на реализацию первого этапа работ составляет 20 млрд. долл.

Получивший обозначение F-47, новый истребитель станет заменой F-22 "Раптор" компании Lockheed Martin. Соглашение с Boeing заключено после продолжительной задержки программы, которая была инициирована 2014 году. На последнем этапе Boeing конкурировала за контракт на проектирование и поставку NGAD (Next-Generation Air Dominance) с Lockheed Martin после того, как в 2023 году Northrop Grumman отказалась от участия в проекте.

Как заявлено, платформа NGAD "откроет" новое поколение истребителей ВВС США, которые будут отличаться улучшенными характеристиками дальности полета, живучести, огневой мощи и адаптивности к новым угрозам.

NGAD рассматривается как обеспечивающее превосходство в воздухе "семейство систем", включающее несколько элементов, в том числе беспилотные летательные аппараты, сопровождающие пилотируемый боевой самолет при выполнении задач. Заказанная Boeing платформа станет центральным узлом в семействе систем NGAD.

На текущий момент информация о технических характеристиках и других особенностях платформы NGAD остается засекреченной. Предположительно, новый самолет будет представлять собой двухдвигательную машину взлетной массой более 40 т. Общая стоимость проекта также неизвестна. Министр ВВС США Фрэнк Кендалл в сентябре 2024 года заявил, что стоимость программы NGAD может составить от 80 до 100 млрд. долл.

По заявлению компании Boeing, она почти столетие обеспечивает поставку современных боевых самолетов, включая P-51 "Мустанг", F-4 "Фантом", F-15 "Игл", F/A-18 "Хорнет" и EA-18G "Гроулер" и др. Выбор Boeing подрядчиком поставки NGAD основывается на опыте компании в проектировании истребителей и должен позволить вооружить ВВС США передовым боевым самолетом 6-го поколения.

Ранее сообщалось, что новый истребитель может быть принят на вооружение в конце текущего десятилетия. Согласно озвученным планам, ВВС США могут заказать до 200 пилотируемых самолетов NGAD, поддержку которым окажет парк из 1000 боевых беспилотных аппаратов, закупленных по программе CCA (Collaborative Combat Aircraft). В рамках последней в настоящее время конкурируют General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) с БЛА YFQ-42A и Anduril Industries с YFQ-44A.