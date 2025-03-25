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Интерфакс-АВН

КНДР угрожает наращиванием ударной мощи для обеспечения безопасности государства

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Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с новой тактической ракетной системой
Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с новой тактической ракетной системой.
Источник изображения: © Фото : ЦТАК

Гонконг. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Северная Корея в понедельник осудила ежегодные совместные военные учения Южной Кореи и США, предупредив, что продолжит наращивать свою ударную мощь, чтобы подавить любые угрозы со стороны своих врагов.

"Военные учения Freedom Shield, которые проводятся ежегодно, создавая нестабильность ситуации на Корейском полуострове, дошли до максимального в истории уровня в текущем году по своему агрессивному и наступательному характеру", - говорится в заявлении Института разоружения и мира МИД КНДР, опубликованном ЦТАК.

Отмечается, что нынешние учения являются "более планомерными" и "провокационными".

"Нынешние совместные военные учения Freedom Shield впервые в истории совместных учений США и РК проведены во всех пространствах, включая землю и море, воздух, космос и киберпространство", - заявили в КНДР.

По мнению Пхеньяна, "военные столкновения в регионе Корейского полуострова ни в коем случае не будут ограничиваться делом между КНДР и США, а это неизбежно может быть источником новой мировой войны".

"Обладание огромной ударной мощью, которую никто не может остановить, (...) является самой надежной гарантией предотвращения войны и эффективного сдерживания, а также контроля любых угроз и шантажа со стороны агрессоров", - отметили в КНДР.

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КНДР
США
Южная Корея
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Военные учения
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