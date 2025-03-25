57-мм "Адская молотилка" на базе "Спартака" может бить на 12 километров

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

В зоне специальной военной операции продолжают применяться зенитные пушки АЗП-57 артиллерийского комплекса противовоздушной обороны С-60. Правда, в настоящее время такие орудия, известные еще как "Адские молотилки", как правило, бьют по наземным целям. Известно, что максимальная дальность применения может достигать 12000 метров.

При этом масса снаряда составляет 2,8 кг. Начальная скорость достигает 1000 метров в секунду. Практическая скорострельность - 70 выстрелов в минуту, максимальная - до 120 .

Такие артустановки наши бойцы монтируют на различную автомобильную и гусеничную технику. В то же время демонстрировалась колесная САУ, установленная на новейший трехосный бронеавтомобиль АМН -590911 "Спартак".

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

По открытым данным, его боевая масса - 22500 кг. Боекомплект - 144 снаряда. Мощность двигателя - 312 л.с. Запас хода - 1000 км. Глубина преодолеваемого брода - 1,5 метра. Экипаж - пять человек.

Данная боевая машина способна эффективно уничтожать живую силу противника, а также оборонительные сооружения и различную легкобронированную технику.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Роман Катков