TNI: РС-28 "Сармат" является самой передовой баллистической ракетой в мире

Россия утерла нос западным скептикам, пишет TNI. Она обладает мощным ВПК, победоносной армией и передовым арсеналом ядерного оружия. Речь идет о ракете РС-28 "Сармат". Мировые эксперты восхищаются, да и побаиваются ее невероятной разрушительной силы.

Брэндон Вайхерт

Поддерживая мощные и современные силы межконтинентальных баллистических ракет, Россия пытается сдерживать потенциальных агрессоров и сохранять стратегический паритет с Соединенными Штатами.

Арсенал ядерного оружия России не только самый большой в мире, но и благодаря ограничениям, наложенным на США новым договором СНВ 2010 года, он самый передовой. Если бы кто-то загуглил, какая ракета лучшая в мире, искусственный интеллект Gemini немедленно ответил бы: РС-28 "Сармат".

И это не просто причуда поисковой системы. Это общая оценка ведущих мировых экспертов по ракетам. Они уверены, что русские создали себе действительно передовое, и, чего скрывать, устрашающее ядерное оружие.

На самом деле, Москва дала новой ядерной ракете название, что вызывает страх у любого врага. Официально разработка РС-28 называется "Сармат" в честь племени сарматов, исторической конфедерации степных воинов. Но в разговорной речи в странах Запада ее зовут куда проще — "Сатана". Это весьма подходящее имя, учитывая невероятную разрушительную силу, которой обладает передовое оружие.

Впервые анонсированная в 2018 году президентом России Владимиром Путиным, ракета РС-28 "Сармат" привлекла международное внимание благодаря своим передовым возможностям. У нее огромная грузоподъемность и важная роль в комплексной стратегии сил ядерного сдерживания.

Характеристики ракеты "Сармат"

РС-28 "Сармат" — это жидкотопливная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) шахтного базирования с исключительной дальностью около 18 000 километров, что позволяет ей поражать цели практически в любой точке Земли. Увеличенная дальность полета в сочетании с ее способностью выбирать нетрадиционные траектории движения, например над Южным полюсом, затрудняет отслеживание системами противоракетной обороны. Осложнен и перехват до того, как "Сармат" доставит до целей свой смертоносный груз.

При рассмотрении технических характеристик нельзя не восхищаться грузоподъемностью системы "Сармат". Одна ракета может нести до десяти тонн боеголовок, что значительно выше, чем у большинства современных МБР. Это позволяет ракете иметь различные конфигурации. Например, на ней может быть установлено до 15 разделяющихся головных частей с блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН), каждая из них оснащена ядерной боеголовкой или даже определенным количеством зарядов общей мощностью свыше 10 мегатонн.

Кроме того, сообщается, что "Сармат" совместим с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард" — маневренной боевой частью, способной развивать скорость, превышающую 20 Махов (!). При этом она умеет эффективно уклоняться от современных средств ПВО по непредсказуемым траекториям.

Жидкотопливная двигательная установка ракеты, хоть и сложнее, чем твердотопливные аналоги, зато обеспечивает большую тягу и гибкость. Это позволяет ей нести большую полезную нагрузку с наибольшей дальностью полета.

РС-28 становится еще более смертоносной баллистической установкой за счет включения современных мер противодействия, таких как ложные цели и системы электронного подавления. Они предназначены для преодоления сложных сетей противоракетной обороны, таких как американская наземная система ПВО на маршевом участке полета (Ground-based Midcourse Defense, или GMD). Речь о системе, которую президент Дональд Трамп сделал одним из ключевых элементов недавно анонсированного национального противоракетного щита "Золотой купол".

Россия опережает США в разработке ядерного оружия

Поступив на вооружение в 2022 году, РС-28 "Сармат" стал краеугольным камнем стратегии ядерного сдерживания Вооруженных сил России, задуманной как надежный потенциал ответного удара в случае ядерного конфликта.

Ее способность нести вышеописанную полезную нагрузку увеличивает способность России сокрушать оборону противника, что только усиливает доктрину взаимного гарантированного уничтожения (MAD). Поддерживая надежные и современные силы баллистических ракет, Россия стремится сдерживать потенциальных агрессоров и сохранять стратегический паритет с США.

Учитывая, что современный российский ядерный арсенал, как полагают эксперты, больше и, вероятно, значительно совершеннее, чем у Вашингтона, Москва даже обладает преимуществом в этой отрасли.

Почему Соединенные Штаты не смогли создать лучшие системы ядерного сдерживания? И снова вина лежит на ослабленном американском ВПК, который упорно не способен предоставить необходимые ресурсы для нацбезопасности. Соединенные Штаты стремились модернизировать свой устаревший арсенал ядерного оружия, заменив старые МБР LGM-30 Minuteman II на более новые LGM-35 Sentinel. Но эта программа вряд ли выживет в долгосрочной перспективе в свете огромных перерасходов и неэффективности, которые возникли за минувшие годы.

Российский РС-28 "Сармат" сегодня является самой передовой МБР в мире с самой большой разрушительной мощью. Годами американские скептики близоруко утверждали, что Россия была просто бензоколонкой, маскирующейся под страну. Если так, то у "бензоколонки" есть мощная оборонно-промышленная база, армия, которая побеждает на Украине, а теперь и самый передовой арсенал ядерного оружия в мире.