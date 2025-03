Гусеничная многоцелевая бронированная платформа Patria FAMOUS

Еще одной вызвавшей широкий интерес новой разработкой финской группой Patria стала представленная на проходившем с 17 по 19 марта 2025 года в Финляндии в Рованиеми в Лапландии демонстрационном мероприятии Arctic Event 2025 гусеничная многоцелевая бронированная платформа, созданная в рамках европейской программы FAMOUS и представляющая собой своего рода реинкарнацию на новом техническом уровне массового советского гусеничного бронированного тягача МТ-ЛБ. Данной машине посвящен материал Paolo Valpolini "Patria FAMOUS, from demonstrator to "far more than a prototype" ("Patria FAMOUS, от демонстратора до "больше, чем прототипа") издания "European Defence Review" (EDR).

Первый прототип гусеничной многоцелевой бронированной платформы Patria FAMOUS. Рованиеми, март 2025 года (с) Paolo Valpolini / www.edrmagazine.eu

Звездой организованного Patria мероприятия Arctic Event 2025, без сомнения, стала FAMOUS, легкая бронированная гусеничная машина, концептуальная модель которой впервые была продемонстрирована на выставке Eurosatory 2024 в Париже, а прототип был представлен в конце февраля 2025 года как раз к ежегодному зимнему мероприятию финской оборонной компании. Patria выступает координатором программы European Future Highly Mobile Augmented Armoured Systems (FAMOUS), которая на текущем этапе включает 35 компаний из девяти стран, включая Финляндию, Бельгию, Данию, Эстонию, Францию, Германию, Грецию, Латвию и Испанию.

Хотя зима была относительно мягкой, полигон Роваярви был покрыт глубоким снегом, являющимся естественной средой обитания для машины, подобной созданной в рамках программы FAMOUS. Как можно понять, теперь, когда этот 24-месячный проект, являющийся частью Европейской программы развития оборонной промышленности (European Defence Industrial Development Programme - EDIDP), принятой в 2020 году, завершен, различные компании, входящие в команду, могут свободно использовать то, что было создано за два года совместной работы. И с этой целью Patria, как основной игрок, в настоящее время продолжает разработку данной машины с целью добавления ее в свое портфолио в качестве единственного гусеничного транспортного средства среди многочисленных колесных "собратьев".

"Мы надеемся, что разрабатываемая гусеничная машина FAMOUS станет нашим следующим прорывным продуктом", - сказал EDR исполнительный вице-президент глобального дивизиона Patria Юкка Холкери. "Очевидно, что существует потребность в таком типе подвижности, особенно в таких регионах, как Лапландия, где мы сейчас находимся на мероприятии Patria Arctic Event", - продолжил он, добавив, что такая подвижность может понадобиться и в других странах. "Мы также должны учитывать, что в Европе необходимо заменить значительное количество гусеничных машин, начиная с M113", - сказал Холкери, подчеркнув, что во многих странах также необходимо списать советские/российские машины МТ-ЛБ.

"MT-ЛБ намного ниже, чем M113, и поэтому его гораздо сложнее обнаружить, а с FAMOUS мы находимся посередине по высоте, но с эргономикой, которая определенно лучше, чем у MТ-ЛБ". Повышенный интерес к арктическому региону вполне может сделать FAMOUS новым прорывным продуктом, которого жаждет Холкери. И у этой машины скоро появится название, которое, вероятно, будет представлено во время официальной презентации платформы, который запланирован на сентябрь следующего года на выставке DSEI в Лондоне. Как можно понять, что в компании идет внутренний конкурс по выбору этого названия.

"На самом деле, то, что мы видим перед собой, - это гораздо больше, чем прототип, хотя я не буду раскрывать цифру уровня технологической готовности (Technology Readiness Level)", - заявил Тимо Меннала, директор программы FAMOUS в группе Patria, в интервью EDR во время осмотра этой машины в конце демонстрации, в ходе которой новая платформа работала вместе с другими многочисленными продуктами финской компании.

В Париже на выставке Eurosatory 2024 были предоставлены только данные о полной массе машины - 15 тонн и полезной нагрузке - 3,5 тонны. Теперь, когда машина вот-вот станет серийным продуктом, доступно больше данных. Длина легкой бронированной гусеничной машины составляет 7,2 метра, ширина - 2,9 метра, высота по крыше - 2 метра, дорожный просвет - 0,5 метра (что важно как для защиты от мин, так и для подвижности на заснеженной и грязной местности). Фактическая мощность двигателя выше, чем было заявлено в Париже, и составляет 269 против 250 кВт (360 против 335 л. с.). 7-литровый шестицилиндровый двигатель Caterpillar сблокирован с трансмиссией Renk. "Требуемая скорость составляла 80 км/ч, однако мы уже достигли 88 км/ч в условиях хорошего сцепления", - заявил Меннала.

Многие полагают, что между колесными машинами Patria и новым вездеходом есть сходство в плане шасси; "Это неверно", - сказал Меннала, - "поскольку в нашем колесном БТР 6×6 у нас корпус устанавливается на отдельном подрамнике, в то время как здесь у нас типичное шасси гусеничной машины. Однако основная конструкция корпуса схожа с колесными машинами Patria".

Аутомотивные элементы являются ключевыми для достижения характеристик подвижности. Новая гусеничная машина Patria оснащена резиновыми гусеницами Soucy, однако другие решения также находятся в стадии разработки. Ее подвеска (характристика которой были скрыты в Париже) теперь подробно описываются. "Мы испытывали выбранныую конструкцию подвески и гусеницы в течение нескольких лет", - сказал Меннала, - "и во время Eurosatory у нас все еще продолжались некоторые испытания и оценки. Каждый каток имеет независимую подвеску благодаря гидропневматическому амортизатору и коленчатой ​​оси, идущей от корпуса. Причина принятия этого решения вместо классических торсионных балок заключается в том, что оно позволяет нам экономить вес и иметь больший дорожный просвет. Это также позволяет регулировать высоту подвески, оптимизируя ее в соответствии с местностью, на которой работает транспортное средство", - сообщил Меннала.

После Arctic Event 2025 машина, которая за первые несколько недель после выкатки прошла около 300 км, останется на две недели в Роваярви для дальнейших испытаний в условиях глубокого снега. "Как только мероприятие закончится, мы начнем наши совместные испытания с финскими Силами обороны, и мы планируем, что вторая машина будет доступна следующей осенью", - сказал руководитель программы, добавив, что также будет изготовлена третья опытная машина. Как можно понять, незначительные изменения возможны на основе результатов испытаний, однако Patria уверена, что уровень, достигнутый на этапе разработки FAMOUS, должен свести их к минимуму. Продолжаются обсуждения о том, какой тип вооружения следует устанавливать. Первая машина, показанная на мероприятии, была оснащена кольцевой установкой с силовым приводом, предоставленной датской компанией SIMA Innovation, и оснащенной комплектом броневой защиты стрелка и вооруженной 20-мм пушкой KNDS France M621.

Испытания разработанной для работы на мягком грунте машины будут проходить на грязевой почве сразу после схода снега, которая должна стать одним из наиболее тяжелых случаев с точки зрения удельного давления на грунт для такой платформы. "При максимальном боевом весе мы имеем удельное давление на грунт около 32 килопаскалей. Однако, проводя испытания с нашими демонстраторами подвижности, мы выяснили, что это не единственное, что имеет значение при работе на мягком грунте, две другие ключевые вещи - это центр тяжести и угол въезда. Прошлой осенью мы провели много испытаний на болоте, и мы обнаружили, что лучшим положением для машины является слегка приподнятая передняя часть. Чудесно, что это работает и при движении задним ходом. Например, мы проехали по очень мягкому болоту более 10 раз, двигаясь на наших гусеницах, чего вас учат не делать, и результаты были очень обнадеживающими. Чтобы убедиться, что у нас чистая гусеница, мы добавили скребок спереди, рядом с ведущим колесом, который убирает большую часть снега, грязи или гравия", - сказал Меннала.

На вопрос о том, почему результаты программы FAMOUS опережают по проходимости другие типы вездеходных машин, руководитель программы заявил, что программа EDIDP позволила объединить лучшие практики и лучшие характеристики двух совершенно разных типов машин - сочлененных двухзвенных четырехгусеничных и традиционных двухгусеничных машин, не вдаваясь в подробности. "Сама машина довольно проста, и это была наша философия, нацеленная на обеспечение хорошей долговечности и соответствие критерию стоимость/эффективность".

Как обычно, фотографировать машину внутри не разрешили, однако мы увидели, что у водителя полностью "цифровая кабина", унаследованная от принятой на колесных бронированных машинах Patria, а также имеется хороший обзор спереди и сбоку благодаря большому цельному ветровому стеклу во всю ширину и наклонному небольшому боковому окну.

Для установки на машины вооружения рассматриваются различные типы кольцевых установок и дистанционно управляемых боевых модулей, а также более тяжелые системы. "Мы считаем, что сможем оснастить машину башней миномета NEMO", - сказал нам Меннала. Башенный 120-мм миномет Patria NEMO имеет массу около 1,2 тонны, в зависимости от конфигурации. Внутренний объем, однако, вероятно, будет проблемой, поскольку эта система, установленная на БТР Patria 6×6, позволяет разместить расчет из двух человек и 40 выстрелов, а пространство в FAMOUS находится хотя и в том же классе, но немного меньше.

Как было сказано изначально, полезная нагрузка машины составляет около 3,5 тонн. "Эта машина не была создана, чтобы стать боевой машиной пехоты", - поясняет руководитель программы, "Мы нацелены на бронетранспортер, который может быть оснащен 12,7-мм пулеметом, либо в кольцевой установке, как у нас здесь, либо в дистанционно управляемом модуле вооружения. Однако полезная нагрузка позволила бы нам повысить защиту с базового уровня Level 1 до Level 2, но это остается опцией, которую мы можем предложить, а не стандартным решением", - подчеркивает он. Учитывая допустимую массу, вполне можно было бы рассмотреть установку дистанционно управляемого модуля вооружения с 30×113-мм пушкой.

Следующее обновление по данному проекту выйдет менее чем через полгода, когда мы наконец узнаем название машины и постараемся предоставить вам результаты первого полугодия ее испытаний.

