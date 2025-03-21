Герой России Роман Таскаев: Российский самолет МС-21 взлетит с пассажирами в 2028 г.

19 марта 2025 в Розовой гостиной ДК г.о. Жуковский в рамках Клуба любителей авиации «Взлётная полоса» состоялась встреча с Героем Российской Федерации, заслуженным лётчиком-испытателем РФ Романом Петровичем Таскаевым.

Роман Петрович Таскаев. Источник: Валерий Агеев

Выдающийся лётчик-испытатель, ученик легендарного А.В. Федотова, он стал шеф-пилотом двух крупнейших самолётостроительных фирм – ОКБ имени А.И. Микояна и ОКБ имени А.С. Яковлева, первым поднял в небо самолёты МиГ-АТ и МС-21, провёл множество сложнейших испытаний, дважды был вынужден катапультироваться в критических ситуациях и до сих пор, перешагнув в конце прошлого года 70-летний рубеж, продолжает испытывать самолёты.

На вечере были показаны уникальные фотографии и кинокадры из личного архива Р.П. Таскаева. Любители авиации смогли задать свои вопросы и получить на них ответы непосредственно от Романа Петровича. Вел встречу историк авиации Андрей Симонов.

28 мая 2017 года лётчики-испытатели О.О. Кононенко и Р.П. Таскаев (ученик и учитель) на Иркутском авиазаводе подняли в небо опытный экземпляр среднемагистрального лайнера нового поколения МС-21.

Лётчики-испытатели О.О. Кононенко и Р.П. Таскаев. Источник: Валерий Агеев

Не секрет, что на российском рынке, у МС-21 реально будет только 2 прямых конкурента. Европейский А-320нео и американский Б-737 MAX 8.

Несколько цифр. Максимальная взлётная масса: МС-21 — 79,25 тонны, Airbus A320 neo — 79 тонн, Boeing 737 MAX 8 — 82,2 тонны. Максимальная полезная нагрузка: МС-21 — 22,6 тонны, Airbus A320 neo — 20 тонн, Boeing-737 MAX 8 — 20,88 тонны. Максимальная пассажировместимость: МС-21 — 211, Airbus A320 neo — 194, Boeing-737 MAX 8 — 197. Дальность полёта: МС-21-300 — 6000 км, Airbus A320 neo — 6300 км, Boeing 737 MAX 8 — 6570 км.

По максимальной взлётной массе 82,2 т лидируют МС-21 и А-320нео. Боинг со своей устаревшей конструкцией из середины прошлого века перетяжелён почти на 3 тонны. Авиакомпании платят часть аэропортовых сборов именно исходя из этого параметра, а значит платежи за Б-737 MAX 8 будут больше почти на 4% больше по сравнению с конкурентами.

Что касается максимальной коммерческой нагрузки, то Б-737 MAX 8 берёт на борт полезной нагрузки всего на 880 кг больше. Оба иностранных конкурента проигрывают по этому показателю МС-21 от 8 до 13%.

По количеству пассажиров МС-21 лучше конкурентов на 15-20 мест. Исключением является только спецверсия Боинга для ирландского лоукостера Ryanair. Кстати, пока авиакомпания получает самолёты в компоновке на 197 мест вместо заявляемых Боингом 210 пассажиров.

МС-21 немного уступает западным аналогам в дальности полёта за счёт меньшего количества топлива на борту. МС-21 максимально заправляет 20,4 т топлива, А-320нео уже 26,73 т, Б-737 берёт 25,82 тонны для полёта на заявленную максимальную дальность. К слову, дальность версии для лоукостеров ранее известной как MAX 200, ограничена 5000 км. Так что и этот показатель МС-21 выглядит хорошо на фоне конкурентов.

В общем и целом МС-21 потенциально выглядит более привлекательным вариантом для российских авиакомпаний. Осталось это потенциал реализовать. Первые результаты эксплуатации мы сможем оценить уже в следующем году, когда самолёт поступит в авиакомпанию "Россия". А пока у Боинга проблемы, а МС-21 только готовится к началу эксплуатации, на российском рынке растёт доля самолётов А-320нео.

МС-21. Источник: Валерий Агеев

При этом, как заявил Таскаев, конструирование и создание нового самолёта занимает около 5 лет, а его «доводка» может длиться лет 10. Затем необходимо сертифицировать самолет.

Сертификация пассажирского самолёта — это оценка независимых служб, которая подтверждает возможность качественно спроектировать самолёт, изготовить его и эксплуатировать. Сертифицируется не только весь самолёт в целом, но и отдельные его компоненты — двигатели, агрегаты, бортовое оборудование.

В частности, МС-21. получил разрешение на перевозку 211 человек после успешных испытаний по аварийной эвакуации пассажиров и членов экипажа. В ходе тестов подтвердилось соответствие воздушного судна современным и перспективным нормам авиационной безопасности.

При выдаче сертификата типа на самолет МС-21-300, подтверждавшего его соответствие требованиям к гражданской авиационной технике, одновременно компания «Яковлев» (тогда еще корпорация «Иркут») получила от Росавиации сертификат разработчика авиационной техники. Второй документ подтверждал соответствие создателя и изготовителя нового самолета требованиям российских авиационных правил. Но это произошло с импортными двигателями и оборудованием.

А сертификационные полеты полностью импортозамещенного пассажирского самолета МС-21 с российскими двигателями ПД-14 планируют начать летом 2025 года. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. Сертификация может продлиться несколько лет. Поэтому влить пасажиров МС-21 буде не ранее 2028 года, подчеркнул Таскаев.

Но получение сертификата соответствия – это только полдела. На протяжении всей жизни самолета контроль со стороны авиавластей за его создателями, пользователями и обслугой будет непрерывным. Только так можно сохранить требуемый уровень качества и летной годности, обеспечить надежность воздушного судна и безопасность его эксплуатации.

Валерий Агеев